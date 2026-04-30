Glühende Hitze trifft auf Sommerstürme: Thailand erlebt extreme Wetterumschwünge im ganzen Land

PATTAYA, Thailand – Das thailändische Meteorologische Amt hat seine vierte Warnung herausgegeben, da zwischen dem 29. April und dem 1. Mai Sommerstürme im oberen Teil des Landes erwartet werden. Prognostiziert sind Gewitter, starke Winde, örtlich Hagel sowie vereinzelte heftige Regenfälle.

Nach Angaben der Behörde werden die Stürme zunächst den Norden, den Nordosten und den Osten betreffen, bevor sie sich auf Zentralthailand einschließlich Bangkok und der umliegenden Provinzen ausweiten. Ursache ist ein sich verstärkendes Hochdruckgebiet aus China, das eine Masse kühler Luft über Laos, Nordvietnam und den Nordosten Thailands bis in das Südchinesische Meer drückt.





Gleichzeitig herrschen in weiten Teilen Thailands weiterhin heiße bis sehr heiße Bedingungen. In den nördlichen Provinzen werden Höchsttemperaturen von bis zu 40 Grad Celsius erwartet, während im Nordosten in mehr als 60 Prozent der Region Gewitter auftreten, teils mit starken Regenfällen und böigen Winden.

Für Zentralthailand, einschließlich Bangkok, wird tagsüber anhaltende Hitze mit vereinzelten Gewittern auf etwa 20 Prozent der Fläche prognostiziert, begleitet von möglichen starken Windböen. Auch im Süden sind aufgrund der vorherrschenden Monsunwinde örtliche Gewitter zu erwarten.

Zudem teilte die Behörde mit, dass sich die Belastung durch Staub und Dunst im Norden, Nordosten und im oberen Zentralthailand durch zunehmende Niederschläge leicht verbessert hat, jedoch weiterhin ein mittleres Niveau erreicht.

Die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten wird aufgefordert, vorsichtig zu sein und sich auf plötzliche Wetteränderungen wie starke Winde, Blitzschlag und möglichen Hagel einzustellen. (TNA)

















































