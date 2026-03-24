Thailand meldet stabile Medikamentenversorgung Rentner in Pattaya sollen Rezepte im Blick behalten

PATTAYA, Thailand – Das thailändische Gesundheitsministerium hat bestätigt, dass die Versorgung mit Medikamenten und medizinischen Gütern derzeit für etwa drei bis vier Monate gesichert ist. Gleichzeitig überwachen die Behörden weiterhin genau jene Arzneimittel, die als besonders anfällig für Lieferengpässe gelten.

Ekachai Piansriwatchara, stellvertretender Staatssekretär und Sprecher des Ministeriums, erklärte, dass man eng mit der Arzneimittelbehörde sowie Pharmaunternehmen zusammenarbeite, um Produktion, Importe und die Nachfrage in Krankenhäusern landesweit im Blick zu behalten.

Besondere Aufmerksamkeit gilt lebenswichtigen Medikamenten, Arzneien zur Behandlung chronischer Erkrankungen sowie psychiatrischen Präparaten, auf die viele Patienten dauerhaft angewiesen sind. Ein landesweites digitales Bestandsüberwachungssystem hilft dabei, Engpässe frühzeitig zu erkennen und die Versorgung sicherzustellen.

Zugleich prüfen die Behörden alternative Versorgungsmodelle. Krankenhäuser könnten verstärkt Telemedizin anbieten und Lieferdienste für Medikamente ausbauen, um Wege zu reduzieren und Energie zu sparen.



Für viele ausländische Ruheständler und Langzeitaufenthaltende in Pattaya, die regelmäßig Medikamente benötigen, bietet die aktuelle Lage eine gewisse Entwarnung. Dennoch raten Gesundheitsbehörden dazu, Rezepte und Vorräte im Auge zu behalten und engen Kontakt zu Ärzten und Apotheken zu halten – insbesondere bei importierten Medikamenten.

Darüber hinaus wurden Krankenhäuser angewiesen, sich mit lokalen Tankstellen abzustimmen, um die Treibstoffversorgung für Rettungsfahrzeuge sicherzustellen. So soll gewährleistet werden, dass Notfalldienste auch bei möglichen Engpässen uneingeschränkt einsatzbereit bleiben.



































