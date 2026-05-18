Glühend heißes Pattaya vor Wetterumschwung – Monsunwolken ziehen unbemerkt auf

PATTAYA, Thailand – Pattaya und die umliegenden Küstengebiete stehen unter Wetterwarnung, nachdem die thailändische Meteorologische Behörde bis zum 18. Mai landesweit starke Regenfälle und raue Seebedingungen angekündigt hat. Der verstärkte Südwestmonsun beeinflusst derzeit die Andamanensee, Thailand sowie den Golf von Thailand und bringt anhaltende Niederschläge mit örtlich schweren bis sehr schweren Regenfällen in den nördlichen, zentralen, östlichen und südlichen Landesteilen.



Für Pattaya und die Ostküste von Chonburi werden zeitweise intensive Regenfälle erwartet, die in tiefer gelegenen Gebieten zu lokalen Überschwemmungen führen können. Zudem wird mit eingeschränkter Sicht und erschwerten Verkehrsbedingungen während starker Regenschauer gerechnet. Behörden warnen, dass angesammelte Niederschläge Sturzfluten und Wasserabflüsse in Hanglagen sowie schlecht entwässerten Bereichen auslösen könnten, und rufen Bewohner sowie Autofahrer zu besonderer Vorsicht auf.





Auch auf See verschärft sich die Lage zunehmend. In der oberen Andamanensee erreichen die Wellen Höhen von zwei bis drei Metern, in Sturmgebieten sogar mehr als drei Meter. In der unteren Andamanensee und im oberen Golf von Thailand werden Wellen um zwei Meter erwartet, die bei Gewittern weiter ansteigen können. Obwohl Pattaya am Golf von Thailand liegt, werden starke Winde und instabile Wetterbedingungen auch die Küstengewässer beeinflussen und Risiken für kleine Boote sowie Freizeitaktivitäten auf See erhöhen.





Die Seebehörden raten Schiffen zu äußerster Vorsicht und empfehlen, sturmbetroffene Gebiete zu meiden. Kleine Boote in der oberen Andamanensee wurden dringend aufgefordert, vorerst an Land zu bleiben.

Bewohner und Touristen in Pattaya werden gebeten, Wetterwarnungen aufmerksam zu verfolgen und sich auf rasch wechselnde Wetterbedingungen einzustellen, da das Monsunsystem weiterhin aktiv bleibt.

















































