Gewitter in Pattaya möglich während die heißen Tage anhalten

PATTAYA, Thailand – Das Thai Meteorological Department hat für Teile Ostthailands in den kommenden 24 Stunden wechselhaftes Wetter vorhergesagt. In Pattaya werden weiterhin heiße Tagesbedingungen erwartet, begleitet von der Möglichkeit vereinzelter Gewitter.

Nach Angaben der Behörde wird in Oberthailand insgesamt etwas weniger Regen fallen. Die untere Zentralregion, der Osten – einschließlich der Provinz Chonburi – sowie Teile des Nordostens könnten jedoch weiterhin örtlich Gewitter und böige Winde erleben. Verantwortlich dafür sind südwestliche und südliche Winde, die feuchte Luft in die Region führen.







Für Pattaya werden tagsüber Temperaturen von etwa 35 bis 36 Grad Celsius erwartet, während die nächtlichen Tiefstwerte bei rund 24 bis 25 Grad liegen dürften. Die Wahrscheinlichkeit für Gewitter liegt bei etwa 30 Prozent, wobei kurzzeitig kräftige Schauer und vereinzelte starke Windböen möglich sind.

Die Behörden raten der Bevölkerung, während Gewittern Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Offene Flächen, große Bäume, instabile Strukturen und Werbetafeln sollten bei starkem Wind gemieden werden. Plötzliche Regengüsse könnten zudem rutschige Straßen und kleinere lokale Überschwemmungen in tiefer gelegenen Gebieten verursachen.

Auf See im Golf von Thailand herrschen derzeit mäßige Bedingungen mit Wellenhöhen von durchschnittlich etwa einem Meter, die in Gewittergebieten auf über zwei Meter ansteigen können. Bootsbetreiber und Fischer werden aufgefordert, vorsichtig zu navigieren und stürmische Zonen zu meiden.



Hinsichtlich der Luftqualität bleiben Staub- und Dunstwerte in Oberthailand auf niedrigem bis moderatem Niveau, begünstigt durch ausreichende Luftzirkulation und mögliche vereinzelte Niederschläge.

Da Pattayas Strände und Outdoor-Attraktionen seit der starken Tourismuserholung im Januar weiterhin gut besucht sind, sollten Besucher ausreichend trinken, Sonnenschutz verwenden und lokale Wetterupdates verfolgen – insbesondere vor Inseltrips oder abendlichen Aktivitäten im Freien.



































