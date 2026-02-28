Ferienreisende heben Thailands Luftverkehr über Vorkrisenniveau laut CAAT

PATTAYA, Thailand – Thailands Luftfahrtsektor verzeichnete während der jüngsten chinesischen Neujahrsferien ein starkes Wachstum. Passagierzahlen, Flugbewegungen und Frachtvolumen übertrafen die Werte aus der Zeit vor der Pandemie, teilte die Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) mit.

Zwischen dem 13. und 22. Februar 2026 reisten insgesamt 4.889.321 Passagiere über thailändische Flughäfen – mehr als die 4.718.663 im gleichen Zeitraum des Jahres 2019 vor dem COVID-19-Ausbruch. Die Zahl lag auch deutlich über dem Niveau von 2025.







Die Flugbewegungen erreichten im zehntägigen Zeitraum 28.340 und lagen damit sowohl über dem Vorkrisenwert als auch über dem Vorjahr. Das Luftfrachtaufkommen wuchs weiter stabil auf 42.280 Tonnen (42,28 Millionen Kilogramm) und unterstreicht die Erholung und Expansion des thailändischen Luftfahrt- und Logistiksektors.

Der 15. Februar verzeichnete mit 501.346 Reisenden das höchste tägliche Passagieraufkommen, während am 20. Februar mit 2.873 Flügen die meisten Flugbewegungen an einem Tag registriert wurden. Den Höchstwert bei internationalen Ankünften gab es am 14. Februar mit 140.450 Passagieren auf 1.426 Flügen.



China blieb der größte Einreisemarkt Thailands mit durchschnittlich 25.263 Ankünften pro Tag während der Feiertage, gefolgt von Indien und Malaysia.

Unter den Flughäfen verzeichnete der Suvarnabhumi Airport das höchste Gesamtpassagieraufkommen mit 217.331 Reisenden allein am 14. Februar – darunter 178.105 internationale und 39.226 inländische Passagiere. Der Phuket International Airport stellte am 17. Februar einen neuen Tagesrekord auf und fertigte 40.221 internationale Passagiere bei 204 Flügen ab.





Im Inland führte der Don Mueang International Airport mit 656.146 Inlandsreisenden während der Festperiode, während der Chiang Mai International Airport unter den Regionalflughäfen mit insgesamt 237.517 Passagieren an der Spitze lag.

Da die Fluggesellschaften nahezu mit voller Kapazität operierten, räumte die CAAT ein, dass es vereinzelt zu Verspätungen kam, insbesondere bei technischen Problemen an Flugzeugen, die Folgeflüge beeinträchtigten. Die Behörde betonte, sie überwache den Betrieb genau, um die Passagierrechte bei Verspätungen oder Annullierungen zu gewährleisten, einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Bereitstellung von Mahlzeiten, Getränken und Unterkünften.

Insgesamt übertraf das Passagieraufkommen während des chinesischen Neujahrs 2026 das Vorkrisenniveau von 2019 um mehr als 170.000 Reisende. Dies unterstreicht die Widerstandsfähigkeit der thailändischen Luftfahrtbranche und steht im Einklang mit staatlichen Tourismus- und Konjunkturmaßnahmen.



Mit Blick nach vorn koordiniert die CAAT nach eigenen Angaben mit Fluggesellschaften, Flughäfen und Flugsicherungsdiensten die Vorbereitungen auf die hohe Nachfrage während des kommenden Songkran-Festes. Zudem will die Behörde die Flugpreise zu beliebten Zielen wie Chiang Mai und Phuket weiter beobachten, die derzeit auf einem angemessenen Niveau liegen.

Die CAAT rät Reisenden, ihre Flüge frühzeitig zu planen, offizielle Informationen zu verfolgen und rechtzeitig zu buchen, um bevorzugte Tarife zu sichern und während der Hauptreisezeiten reibungslose Abläufe zu gewährleisten. (TNA)



































