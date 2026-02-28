Behörden in Pattaya kontrollieren Entertainment-Lokale in Soi Chaiyapoon und entdecken zwei Minderjährige

PATTAYA, Thailand – Behörden führten am Abend des 26. Februar koordinierte Kontrollen in zwei Unterhaltungslokalen in der Soi Chaiyapoon in Süd-Pattaya durch, nachdem Hinweise eingegangen waren, dass dort Minderjährige beschäftigt sein könnten.

An der gemeinsamen Aktion beteiligten sich Beamte der Anti-Human-Trafficking-Division, der Polizei von Pattaya City sowie Vertreter des Bezirks Banglamung. Die Maßnahme umfasste sowohl offene Inspektionen als auch eine verdeckte Ermittlung in ausgewählten Betrieben.







Das erste Lokal wurde auf Grundlage eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses überprüft. Nach Angaben der Behörden wurden dort keine Personen unter 18 Jahren bei der Arbeit angetroffen. Beweismaterial wurde sichergestellt, und Personen mit offenen Haftbefehlen wurden festgenommen.

Im zweiten Betrieb führten die Einsatzkräfte eine Durchsuchung sowie eine Undercover-Kontrolle durch. Dabei stellten die Beamten zwei Personen unter 18 Jahren fest, die in den Räumlichkeiten beschäftigt waren.



Eine als geschäftsführend für den Eigentümer auftretende Person wurde zur Befragung festgehalten, ebenso wie weitere Personen mit bestehenden Haftbefehlen. Relevante Beweise wurden für weitere rechtliche Schritte beschlagnahmt.

Die Behörden betonten, dass die Ermittlungen fortgesetzt werden und rechtliche Maßnahmen gemäß thailändischem Recht eingeleitet werden.



































