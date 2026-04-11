Freie Nutzung der Autobahn Bangkok–Pattaya–Map Ta Phut unter Songkran-Maßnahmen zur Entlastung des Reiseverkehrs

PATTAYA, Thailand – Die thailändische Regierung hat eine Reihe von Maßnahmen eingeführt, um den Reiseverkehr während der Songkran-Feiertage zu entlasten und die Kosten für Reisende zu senken. Dazu gehören die kostenlose Nutzung wichtiger Schnellstraßen sowie die vorübergehende Aussetzung großer Bauarbeiten, während Millionen Menschen ihre Heimreisen antreten.

Regierungssprecherin Rachada Dhanadirek erklärte, dass Premierminister Anutin Charnvirakul besondere Besorgnis über die Verkehrssicherheit während der Festtage geäußert habe. Er rief Autofahrer eindringlich dazu auf, die Kampagne „Nicht trinken und fahren“ strikt zu befolgen und alle zuständigen Behörden anzuweisen, den Reiseverkehr so effizient wie möglich zu gestalten.







Um die Belastung durch steigende Kraftstoffpreise zu reduzieren, hat das Verkehrsministerium mehrere Mautstellen vorübergehend aufgehoben. Die Schnellstraßen Burapha Withi und Kanchanaphisek (Bang Phli–Suksawat) sind vom 10. bis 16. April gebührenfrei, während die Schnellstraßen Udon Ratthaya, Si Rat und Chalerm Maha Nakhon vom 13. bis 15. April kostenlos genutzt werden können.

Zusätzlich sind mehrere Hauptautobahnen für sieben Tage, vom 10. bis 16. April, gebührenfrei geöffnet. Dazu gehören die M7-Verbindung Bangkok–Pattaya–Map Ta Phut, die M9-Umgehungsstraße sowie die M81 (Bang Yai–Kanchanaburi).



Die Behörden testen außerdem die kostenlose Nutzung neuer Strecken, darunter die M6 (Bang Pa-in–Nakhon Ratchasima), um die Mittraphap-Straße zu entlasten, sowie einen 10 Kilometer langen Abschnitt der M82 (Bang Khun Thian–Ekkachai), um den Verkehrsfluss von der Rama-II-Straße Richtung Süden zu verbessern.

Zusätzlich hat das Straßenbauamt Bauarbeiten vorübergehend ausgesetzt und alle Hauptspuren der Rama-II-Straße in beide Richtungen wieder geöffnet. Diese Maßnahme folgt auf Sicherheitsinspektionen der Bauanlagen des Intercity-Motorway-Projekts Nr. 82 (M82).





Die Aussetzung der Bauarbeiten soll den Verkehrsfluss verbessern und Staus während der Hauptreisezeit reduzieren. Nach Songkran werden die Arbeiten wieder aufgenommen, wobei ab dem 20. April mit teilweisen Spurensperrungen zu rechnen ist.

Die Behörden empfehlen Reisenden, ihre Fahrten im Voraus zu planen und aktuelle Verkehrsinformationen über die 24-Stunden-Hotline 1586 einzuholen.































