Maha Songkran 2026 verwandelt Bangkok in das ultimative Wasserfestival der Welt

PATTAYA, Thailand – Das weltweit größte Wasserfestival steht kurz davor, die Hauptstadt Bangkok zu erobern – und in diesem Jahr wird es größer und spektakulärer denn je.

Unter dem Titel „Maha Songkran 2026: World Water Festival“ findet die Großveranstaltung vom 11. bis 15. April 2026 täglich von 11.00 bis 22.00 Uhr im Benjakitti Park (ehemals Tobacco Factory) statt. Besucher dürfen sich auf eine einzigartige Zusammenführung der „Faszination der fünf Regionen Thailands“ an einem Ort freuen.







Das Festival verspricht eine eindrucksvolle Reise durch die kulturelle Vielfalt des Landes:

Osten: Lebendige Küstenatmosphäre mit Beachclub-Flair und tropischen Fotospots im urbanen Stil;

Norden: Präsentationen mit schwimmenden Laternen, historischen Tempeln und dem entspannten Lebensstil der Lanna-Kultur unter dem Motto „Feel all the feelings“;

Nordosten: Farbenfrohe Isan-Kultur mit traditioneller Kleidung, beeindruckenden Naga-Elementen und energiegeladener Mor-Lam-Musik;



Süden: Einblicke in die einzigartige Kultur Südthailands, darunter traditionelle Schattentheater-Aufführungen (Nang Talung) und seltene kulturelle Darbietungen;

Zentralregion: Ausstellung des reichen Erbes Zentralthailands mit eleganter Literatur, Mythologie und kunstvoll gestalteten Yaksha-Figuren.

Fünf Regionen, ein Festival – und unzählige Möglichkeiten, die kulturelle Vielfalt Thailands hautnah zu erleben. Das Maha Songkran 2026 verspricht nicht nur Abkühlung, sondern auch ein intensives kulturelles Erlebnis im Herzen der Hauptstadt.































