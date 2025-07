Feuer zerstört fünf Autos in Pattaya-Werkstatt nach Fehler beim Abpumpen von Kraftstoff

By Pattaya Blatt

PATTAYA, Thailand – Ein Großbrand hat am Nachmittag des 13. Juli die Autowerkstatt und Reifenstation Sompote Service an der Pornprapanimit Road (Soi Siam Country Club) in Ost-Pattaya verwüstet. Fünf Fahrzeuge brannten aus, zwei Menschen wurden verletzt.

Das Feuer brach gegen 15:30 Uhr aus, woraufhin sofort Notrufe bei der Polizei und Feuerwehr eingingen. Rettungskräfte der Gemeinde Nongprue, der Katastrophenschutz Pattaya City und der Gemeinde Pong rückten mit insgesamt fünf Löschfahrzeugen, Ausrüstung und Krankenwagen an.







Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Innere der Werkstatt bereits in hellen Flammen. Aus Sicherheitsgründen wurde die Straße in beide Richtungen gesperrt. Erst nach über 40 Minuten gelang es den Feuerwehrleuten, den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu löschen.

Der Schaden ist erheblich: Fünf Fahrzeuge – darunter ein Toyota Alphard, mehrere Limousinen und Pick-up-Trucks – wurden zerstört. Auch sämtliche Werkzeuge und Geräte in der Werkstatt fielen dem Feuer zum Opfer. Zwei Männer erlitten Verletzungen: Ein Arbeiter zog sich Verbrennungen am Bein zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden, der Besitzer des Alphard kam mit leichten Verletzungen davon.

Der 21-jährige Besitzer des Alphard, Than Sae-Lo, berichtete, dass er auf dem Rückweg nach Bangkok an einer nahegelegenen Tankstelle gehalten hatte. Dort füllte jedoch ein Tankwart versehentlich den falschen Dieselkraftstoff in seinen Wagen. Die Tankstelle riet ihm, die Werkstatt Sompote Service aufzusuchen, um den Kraftstoff abpumpen zu lassen.

„Während die Mechaniker der Werkstatt und der Tankwart dabei waren, den falschen Diesel abzulassen, brach plötzlich das Feuer aus“, erzählte Than. „Alle gerieten in Panik und rannten um ihr Leben.“

Nach ersten Einschätzungen könnte ein Funke beim Ablassen des Kraftstoffs die leicht entzündlichen Dämpfe entzündet haben. Die Behörden haben eine umfassende Untersuchung eingeleitet, um die genaue Brandursache zu klären.