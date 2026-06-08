EV Station PluZ führt Strafgebühren für blockierte Ladesäulen ein

PATTAYA, Thailand – Das landesweite Ladenetz EV Station PluZ, betrieben von der PTT Oil and Retail Business Public Company Limited (OR), hat eine neue Regelung für sogenannte „Idle Fees“ angekündigt, um Staus an Ladesäulen zu reduzieren und zu verhindern, dass Elektrofahrzeuge nach Abschluss des Ladevorgangs weiterhin Ladeplätze blockieren. Nach der neuen Regelung müssen Fahrer ihr Fahrzeug innerhalb von drei Minuten nach Ende des Ladevorgangs abkoppeln und umparken. Erfolgt dies nicht, wird eine Strafgebühr fällig.







Vom 9. bis 30. Juni gilt eine Vorbereitungsphase, in der die Gebühr lediglich 1 Baht pro Minute beträgt. Ab dem 1. Juli tritt dann der volle Strafsatz von 10 Baht pro Minute in Kraft. Die Regelung gilt für alle EV Station PluZ-Standorte in Thailand und umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladepunkte. Die Gebühren werden getrennt von den regulären Ladekosten über die im Benutzerkonto hinterlegte Zahlungsmethode abgerechnet und jeweils am folgenden Tag um 14.00 Uhr verarbeitet.

Nutzer können die anfallenden Strafgebühren in der EV Station PluZ-App einsehen und erhalten Benachrichtigungen, sobald eine Gebühr entsteht. Gleichzeitig führt das Unternehmen ab dem 9. Juni eine spezielle Funktion für Idle Fees in der App ein und passt das Reservierungssystem an, sodass pro Konto bis zu drei Buchungsslots verfügbar sind.



Die neue Maßnahme erfolgt vor dem Hintergrund der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen in Thailand. Mit dem Wachstum des Marktes steigt auch die Nachfrage nach Ladeinfrastruktur, während blockierte Ladeplätze immer häufiger zu Problemen für andere Nutzer führen. EV Station PluZ betreibt derzeit rund 1.300 Ladestationen im ganzen Land, darunter an PTT-Tankstellen, LPG- und NGV-Stationen, Bürogebäuden, Einkaufszentren, Krankenhäusern, Hotels, Restaurants und Resorts. Nach Angaben des Unternehmens beträgt der durchschnittliche Abstand zwischen den Stationen weniger als 100 Kilometer, und das Netz deckt sämtliche Provinzen Thailands ab.

Darüber hinaus erweitert EV Station PluZ sein Netzwerk leistungsstarker EV HUB-Standorte. Diese bieten Ladeleistungen von bis zu 180 kW pro Ladepunkt und verfügen über mindestens sechs Ladepunkte pro Standort. Zehn solcher Hubs sind bereits entlang wichtiger Verkehrs- und Reiserouten in Betrieb und sollen die Fernmobilität mit Elektrofahrzeugen weiter erleichtern.

















































