Ehe für alle in Thailand: Wendepunkt für LGBTQ+-Ausländer in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Der Beginn des Jahres 2026 hat für Pattaya weit mehr als nur ein neues Kalenderjahr gebracht – er markiert einen historischen Wandel im thailändischen Rechtssystem. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Ehegleichstellung hat eine Welle der Erleichterung und Freude die internationale LGBTQ+-Gemeinschaft erfasst. Doch über die symbolische Bedeutung hinaus erweist sich dieses Gesetz als echter Wendepunkt, der die Sicherheit von Eigentum und Aufenthaltsrechten für ausländische Paare grundlegend verändert.



Von rechtlicher Unsicherheit zur geschützten Partnerschaft

Über Jahrzehnte hinweg lebten gleichgeschlechtliche Paare in Thailand in einer rechtlichen Grauzone. Viele bauten gemeinsam ein Leben auf, während Vermögenswerte oft nur auf einen Namen eingetragen waren. Für den anderen Partner bedeutete dies im Ernstfall den Status eines rechtlich Fremden.

Mit dem neuen Gesetz gilt nun das Prinzip des gemeinschaftlichen Ehevermögens für alle Ehepaare unabhängig vom Geschlecht. Vermögenswerte, die während der Ehe erworben werden, darunter Immobilien, Investitionen oder Unternehmen, gehören beiden Partnern gemeinsam. Dieser Wandel schafft eine finanzielle Sicherheit, die zuvor für viele unerreichbar war.





Erbrecht und Schutz für Hinterbliebene

In der Praxis kam es häufig zu Fällen, in denen Hinterbliebene ohne rechtlichen Schutz dastanden. Ohne gesetzliche Anerkennung konnten entfernte Angehörige Ansprüche auf den Nachlass erheben, während der Lebenspartner leer ausging.

Seit 2026 wird der überlebende Ehepartner automatisch als gesetzlicher Erbe anerkannt. Dies stellt sicher, dass gemeinsam aufgebautes Eigentum geschützt bleibt. Auch wenn ein Testament weiterhin empfehlenswert ist, bietet die Ehegleichstellung einen deutlich stärkeren rechtlichen Schutz gegen externe Ansprüche.

Aufenthaltssicherheit statt Unsicherheit

Ein besonders greifbarer Vorteil ist die neue Möglichkeit, ein Ehegattenvisum zu beantragen. Zuvor waren viele Paare gezwungen, regelmäßig Visa zu erneuern oder alternative Aufenthaltsmöglichkeiten zu nutzen, um zusammenbleiben zu können.

Mit dem neuen Gesetz können Ausländer, die mit thailändischen Staatsangehörigen oder mit anderen rechtmäßig im Land lebenden Ausländern verheiratet sind, einen abgeleiteten Aufenthaltsstatus beantragen. Dies schafft Planungssicherheit und ermöglicht ein dauerhaftes gemeinsames Leben in Pattaya.





Neue Rechte bringen neue Verantwortung

Das Gesetz zur Ehegleichstellung ist nicht nur ein gesellschaftlicher Fortschritt, sondern auch ein Instrument zur Stärkung persönlicher und wirtschaftlicher Selbstbestimmung. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an rechtliche Vorsorge, insbesondere im Hinblick auf Eheverträge zum Schutz bereits vorhandener Vermögenswerte.

Das Verständnis dieser Veränderungen ist ein entscheidender Schritt hin zu einem sicheren und transparenten Leben. Thailand hat einen bedeutenden Schritt gemacht – nun liegt es an den Betroffenen, ihre rechtlichen Angelegenheiten entsprechend zu ordnen.

















































