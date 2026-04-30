Thailändischer Eistee erreicht weltweite Anerkennung und zählt zu den besten alkoholfreien Getränken

PATTAYA, Thailand – Thailändischer Eistee hat sich einen Platz unter den beliebtesten alkoholfreien Getränken der Welt gesichert und belegt Rang neun in einer internationalen Rangliste von TasteAtlas.

Die am 22. April veröffentlichte Liste unterstreicht die wachsende weltweite Beliebtheit des ikonischen orangefarbenen Getränks aus Thailand, das vor Ort als „Cha Yen“ bekannt ist.

Thailändischer Eistee wird aus stark aufgebrühtem Schwarztee hergestellt und mit gesüßter Kondensmilch, Zucker sowie häufig mit Kondensmilch oder frischer Milch verfeinert. Dadurch erhält er seine charakteristische cremige Konsistenz und leuchtende Farbe. Einige Varianten enthalten zusätzlich Gewürze und können sowohl heiß als auch kalt serviert werden. Auch in der Dessertküche findet das markante Aroma zunehmend Verwendung, etwa in Speiseeis, Eisvariationen und Backwaren.





Die zehn besten alkoholfreien Getränke laut der Rangliste sind:

Lulada – Kolumbien

Aguas Frescas – Mexiko

Mango-Lassi – Indien

Masala-Tee – Indien

Minztee aus dem Maghreb – Maghreb-Region

Süßer Lassi – Indien

Kubanischer Kaffee – Kuba

Kalter Espresso – Griechenland

Thailändischer Eistee – Thailand

Hojicha – Japan

Die Platzierung verdeutlicht den anhaltenden Einfluss Thailands in der internationalen Gastronomie, wobei der thailändische Eistee weiterhin ein Favorit bei Verbrauchern weltweit bleibt.

















































