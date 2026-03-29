E-Bikes im Aufwind – Pattaya wechselt wegen hoher Ölpreise auf Strom

PATTAYA, Thailand – Die steigenden globalen Ölpreise zeigen Wirkung im Alltag: In Pattaya greifen immer mehr Menschen zu elektrischen Motorrädern, um den wachsenden Treibstoffkosten zu entkommen.

Händler berichten von einer spürbar steigenden Nachfrage, da Verbraucher angesichts der anhaltenden Unsicherheiten auf den Energiemärkten nach günstigeren Alternativen für den täglichen Transport suchen. Besonders im Stadtverkehr gewinnen E-Bikes zunehmend an Bedeutung.

Nach Angaben von Weera Amornworanich von der Filiale MIT EV Pattaya Sukhumvit hat das Interesse in den vergangenen Wochen deutlich zugenommen. Ausschlaggebend seien vor allem die niedrigen Betriebskosten, der geringe Wartungsaufwand und die Unabhängigkeit von schwankenden Benzinpreisen.

„Elektrische Motorräder sind eine praktische Lösung für den Alltag – besonders in Zeiten hoher und unberechenbarer Kraftstoffpreise“, so Weera.

Die Anbieter reagieren flexibel auf den Trend: Trotz steigender Kosten im Energiesektor halten viele Showrooms ihre Preise stabil und locken Kunden mit Zusatzangeboten wie kostenloser Zulassung und Pflichtversicherung.

Das Angebot ist breit gefächert. Von klassischen, europäisch inspirierten Rollern bis hin zu modernen Modellen wie dem „Legend Pro“ ist für unterschiedliche Geschmäcker etwas dabei. Die Preise bewegen sich je nach Ausstattung zwischen rund 36.400 und 87.200 Baht.

Branchenbeobachter sehen darin mehr als nur einen kurzfristigen Trend. Sollte das hohe Preisniveau für Öl anhalten, könnte sich das Mobilitätsverhalten langfristig verändern – hin zu elektrischen Fahrzeugen als kosteneffiziente und nachhaltige Alternative.



































