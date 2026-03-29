Falsche Dollar für Klicks – Betrugsmasche mit „COPY“-Scheinen alarmiert Pattaya

PATTAYA, Thailand – Eine ungewöhnliche Betrugsmasche sorgt in Pattaya für Aufsehen: Ausländer sollen gefälschte US-Dollar-Scheine im Rahmen inszenierter Social-Media-Videos verteilt haben – mit potenziell ernsten rechtlichen Folgen für die Empfänger.

Auslöser der Warnung ist ein vielfach geteilter Online-Beitrag, in dem beschrieben wird, wie Passanten – oft Kinder oder ahnungslose Einheimische – Geld angeboten bekommen, um in kurzen Videoaufnahmen mitzuwirken. Die übergebenen Banknoten, angeblich 100 US-Dollar, stellten sich später als Fälschungen mit dem Aufdruck „COPY“ heraus.

Vor-Ort-Recherchen im Bereich des Runway Market bestätigen ähnliche Vorfälle. Händler berichten, dass zwei ausländische Männer zunächst 100 Baht für Filmaufnahmen übergaben. Nach Abschluss der Szene hätten sie das Geld zurückverlangt und stattdessen einen vermeintlichen 100-Dollar-Schein ausgehändigt.

Für die Empfänger wirkte das Angebot zunächst wie ein Gewinn. Doch beim Versuch, die Banknoten umzutauschen, stellte sich schnell heraus: wertlos.

Behörden warnen nun vor möglichen rechtlichen Konsequenzen. Selbst der Besitz oder die Weitergabe von Falschgeld – auch ohne böse Absicht – kann nach thailändischem Recht strafbar sein.







Anwohner und Geschäftsleute werden daher aufgerufen, besonders wachsam zu sein, wenn Fremde Bargeld im Austausch für spontane Videoaufnahmen anbieten. Banknoten sollten sorgfältig geprüft und verdächtige Aktivitäten umgehend gemeldet werden.

Der Fall zeigt eine neue Dimension moderner Betrugsformen: Inszenierte Inhalte für soziale Medien, kombiniert mit Täuschung – und reale Risiken für jene, die nichtsahnend mitmachen.



































