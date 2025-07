Dunkle Wolken und hohe Wellen über Pattaya – Wetterbesserung in wenigen Tagen erwartet

PATTAYA, Thailand – Bewohner und Besucher Pattayas müssen sich in diesen Tagen auf dunkle Wolken, vereinzelte Regenschauer und böige Winde einstellen. Grund dafür ist der Tropensturm Wipha, der derzeit das Wettergeschehen in der Region beeinflusst. Meteorologen gehen jedoch davon aus, dass diese Störung nur von kurzer Dauer ist und sich das Wetter in einigen Tagen wieder beruhigt – rechtzeitig, damit Sonne und Strandaktivitäten zurückkehren können.







Das thailändische Wetteramt hat für insgesamt 15 Provinzen – darunter auch Gebiete in der Nähe Pattayas – eine Warnung vor kräftigen Regenfällen herausgegeben, die Sturzfluten und plötzliches Hochwasser verursachen könnten. Betroffen sind die Provinzen Chiang Rai, Lampang, Phayao, Nan, Phrae, Tak, Loei, Nong Khai, Bueng Kan, Udon Thani, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Kanchanaburi, Chanthaburi und Trat. Die heftigen Monsunregenfälle, verstärkt durch den Tropensturm Wipha, der sich aktuell Richtung Nordvietnam bewegt, sind für diese Wetterlage verantwortlich.



Besonders Bewohner in Hanglagen, an Wasserläufen sowie in tiefer gelegenen Gebieten sollen wachsam bleiben und auf mögliche Überschwemmungen vorbereitet sein. Auch auf See ist Vorsicht geboten: Im Andamanensee und im oberen Golf von Thailand werden teils hohe Wellen von bis zu vier Metern erwartet. Für kleinere Boote gilt derzeit ein Auslaufverbot.

In Bangkok und Umgebung ist ebenfalls mit Gewittern und kräftigen Windböen zu rechnen. Die Temperaturen bewegen sich dort zwischen 25 und 32 Grad Celsius.

Trotz der aktuell trüben Aussichten gilt für Pattaya: Diese Wetterphase ist nur vorübergehend. Behörden und Einwohner sollten aufmerksam bleiben, doch bald werden klarere Himmel und ruhigere See die Gäste wieder willkommen heißen, damit sie Pattayas Strände und Sehenswürdigkeiten unbeschwert genießen können.