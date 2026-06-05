JAS gilt als Favorit für die Übertragungsrechte der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Thailand

PATTAYA, Thailand – Das Rennen um die Übertragungsrechte der FIFA World Cup 2026 in Thailand scheint sich seinem Ende zu nähern. Berichten zufolge entwickelt sich die Jasmine International Public Company Limited (JAS) zum aussichtsreichsten Kandidaten, nachdem wichtige Mitbewerber ihre Teilnahme am Bieterverfahren angeblich zurückgezogen haben.

Laut einem Beitrag des bekannten Sportkolumnisten und der Facebook-Seite „Be Bangpakong“ wird erwartet, dass JAS den Zuschlag erhält. Demnach soll der Konkurrent True Corporation aus dem Wettbewerb ausgestiegen sein. Gleichzeitig werde noch an den endgültigen Preisdetails gearbeitet. Eine offizielle Bekanntgabe könnte bereits am 5. Juni erfolgen.







Bereits frühere Berichte hatten JAS als einen der stärksten Bewerber für die Übertragungsrechte des Turniers genannt. Die Weltmeisterschaft findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in den United States, Mexico und Canada statt.

Der geschätzte Wert der Übertragungsrechte für Thailand liegt bei rund 700 Millionen Baht. Nach den jüngsten Spekulationen stiegen die Aktien von JAS Berichten zufolge im Morgenhandel des 4. Juni um nahezu fünf Prozent, da Investoren darauf setzen, dass das Unternehmen den prestigeträchtigen Vertrag sichern könnte.

Eine offizielle Bestätigung liegt bislang jedoch nicht vor. Die Vergabe bleibt weiterhin von einer endgültigen Einigung und einer formellen Bekanntgabe durch die beteiligten Parteien abhängig.

















































