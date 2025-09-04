Das Rätsel um die „Kringel“ an einem Pattaya-Gebäude endlich gelöst

PATTAYA, Thailand – Die ungewöhnlichen Markierungen an der Seite eines Gebäudes hinter dem Avenue-Einkaufszentrum an Pattayas Second Road ließen Einheimische lange rätseln. Vermutungen reichten von Schäden durch eindringendes Wasser, Vorbereitungen zur Betonsanierung, einer großangelegten Neuanstrichaktion bis hin zum Überputzen von Rissen durch mangelhafte Verarbeitung. Selbst die Kolumne „Bangkok Stickman“, erstmals 2001 veröffentlicht und seit dem Rauswurf von Bernard Trink bei der Bangkok Post vor über 20 Jahren der unterhaltsamste Sonntagmorgen-Lesestoff, griff die Debatte auf.



Tatsächlich liegt die Antwort auf die Kringel im Bereich Sexualität – genauer gesagt in der sexuellen Orientierung. Der Hinweis ist das Wort PRIDE auf dem veröffentlichten Foto des Gebäudes. Die „Gay Squiggles“ beziehen sich auf ein stilisiertes Regenbogen-Symbol, das in LGBTQ+-Pride-Merchandise und Kunst verwendet wird, um schwule und lesbische Communities oder deren Kultur darzustellen. Online-Plattformen wie Redbubble und Instagram zeigen Kringelkunst, die Gestaltung findet sich sogar auf Autoaufklebern, Hundemarken und Baseballkappen.



Der neueste Trend, ursprünglich aus Los Angeles stammend und inzwischen nach Thailand gelangt, sind Peel-and-Stick-Tapeten und Bodenfliesen, die so lebendig und bunt sind wie die Marke Very Gay Paint. Die fröhlichen Kringel sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich, mit der auffälligen Retro-Kombination aus Schwarz, Orange und Pink.

Lokale Immobilienmakler, die von der Pattaya Mail kontaktiert wurden, erklärten jedoch, dass sie derzeit keine Pläne hätten, Kringel in ihre Marketingkampagnen aufzunehmen. Einer sagte: „Pattaya ist viel zu konservativ für so mutige Dekoration.“







































