Pattaya-Behörden untersuchen Streit um gesperrten öffentlichen Weg in Sukhumvit Soi 61

PATTAYA, Thailand – Die Stadtverwaltung Pattaya hat eine Untersuchung zu einem Streit um einen gesperrten Dorfweg in Sukhumvit Soi 61 eingeleitet. Anwohner behaupten, dass der Weg seit Jahren als gemeinsamer öffentlicher Zugang genutzt wird.

Bürgermeister Poramet Ngampichet und Vizebürgermeister Manot Nongyai besuchten gemeinsam mit Stadtbeamten und Vertretern der Staatsbahn Thailand den Ort, nachdem Beschwerden von Dorfbewohnern eingegangen waren, die angeben, dass ihr Durchgangsrecht von einem Grundstückseigentümer blockiert wurde. Die Anwohner verwiesen auf Wegerechte und baten die Behörden um Einschreiten.



Bürgermeister Poramet betonte das Engagement der Stadt für das öffentliche Wohl. „Dieser Fall betrifft direkt die Anwohner. Die Stadt Pattaya stellt das öffentliche Interesse in den Vordergrund und wird eine detaillierte Untersuchung der Grundstücksverhältnisse und des Status des Weges durchführen. Wir werden zudem mit den zuständigen Behörden und dem Grundstückseigentümer beraten, um eine angemessene Lösung zu finden“, sagte er.



Die Abteilungen für Stadtplanung und Recht wurden angewiesen, zu prüfen, ob die Sperrung des Weges gegen geltendes Recht verstößt. Sollte sich herausstellen, dass es sich um einen öffentlichen Weg oder ein rechtlich anerkanntes Wegerecht handelt, werden die Behörden rechtliche Schritte einleiten, einschließlich der Entfernung illegaler Barrieren, um den Zugang und die Sicherheit für die Gemeinschaft wiederherzustellen.







































