Britischer Tourist stirbt nach Sturz aus Luxushotel in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Ein 74-jähriger britischer Mann ist nach einem Sturz aus dem 10. Stock eines Luxushotels im Zentrum Pattayas gestorben, berichteten die Behörden. Der Vorfall ereignete sich gegen 17:30 Uhr am 6. September auf der Second Road Pattaya.

Polizei, Gerichtsmediziner, ein diensthabender Arzt und Rettungsfreiwillige von Sawang Boriboon wurden zum Tatort geschickt. Das Opfer, identifiziert als Herr Keith Jones, wurde leblos vor dem Hotel liegend aufgefunden, bekleidet nur mit schwarzen Badehosen. Er erlitt mehrere Knochenbrüche und starke Blutungen und wurde noch am Fundort für tot erklärt.







Laut einem Zeugen aus dem Hotelpersonal war ein lauter Aufprall aus den oberen Stockwerken zu hören, woraufhin sofort der Bereich überprüft wurde, in dem Herr Jones gefunden wurde. Die Polizei bestätigte, dass sein Zimmer keine Anzeichen von Kampf oder Diebstahl aufwies. CCTV-Aufnahmen zeigten, dass das Opfer den ganzen Tag über allein im Zimmer war.

Die Behörden untersuchen die Ursache des Sturzes und werden eine vollständige Autopsie am Institut für Forensik des Police General Hospital durchführen. Auch Hotelmitarbeiter werden im Rahmen der laufenden Ermittlungen befragt.




































