Börsencrash treibt Mann zur Tat – Pattayer Polizei verhindert Goldladen-Raub rechtzeitig

PATTAYA, Thailand – Eine aufmerksame Polizeistreife nahm am 29. Juni einen 31-jährigen Mann fest, der verdächtigt wird, einen Überfall auf einen Goldladen in einem beliebten Einkaufszentrum in Nord-Pattaya geplant zu haben. Der Verdächtige, der mit einer als echte Waffe getarnten Luftpistole unterwegs war, gestand, dass ihn finanzielle Verzweiflung nach totalen Verlusten an der Börse zu der Tat getrieben hatte.

Gegen 18:36 Uhr hielten Polizeikolonel Anek Sarathongyu und Polizeimajor Suchart Dusadee den Mann – nur als Permphon (Nachname zurückgehalten) bekannt – fest, nachdem sie sein verdächtiges Verhalten nahe des Goldladens bemerkten. Der Verdächtige trug mehrere Kleidungsschichten, Helm, Gesichtsmaske und eine dicke Jacke, um seine Identität zu verbergen.







Bei der versuchten Durchsuchung leistete Permphon Widerstand und verletzte dabei leicht mehrere Beamte, bevor er überwältigt werden konnte. In seinem Rucksack fanden die Polizisten die Luftpistole und weitere Kleidungsstücke.

Im Verhör gab Permphon zu, dass er den Überfall geplant hatte, um seine finanziellen Probleme zu lösen. Er hatte sein Mietgeld und die Mittel für die Versorgung seines sieben Monate alten Kindes durch Fehlinvestitionen an der Börse verloren. Seine 22-jährige Ehefrau, die das Baby bei sich hatte, besuchte die Polizeistation unter Tränen und entschuldigte sich für das Verhalten ihres Mannes. Sie hatte nichts von seinen Plänen gewusst und dachte, er besuche nur Freunde.



Polizeikolonel Anek lobte die Wachsamkeit von Sergeant Nantawat Sriwiseth, der den Verdächtigen erkannte und so einen möglichen Verbrechen vereitelte. Der Mann wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen und wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Der Vorfall zeigt die anhaltenden Bemühungen der Polizei in Pattaya, die öffentliche Sicherheit angesichts wachsender wirtschaftlicher Belastungen für die Bewohner zu gewährleisten.