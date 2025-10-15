Australian Wine Tasting & Barbecue Buffet im Thai Garden Resort Pattaya

Genießen Sie diesen Samstag, den 18. Oktober, einen stimmungsvollen Abend mit australischen Weinen und Live-Musik im Thai Garden Resort Pattaya.

Probieren Sie verschiedene Weine an unserer Verkostungsecke und lassen Sie den Abend mit unserem köstlichen Barbecue-Buffet in entspannter Atmosphäre ausklingen.

📅 Samstag, 18. Oktober 2025

🕕 Beginn: 18:00 Uhr

📍 Thai Garden Resort, Pattaya

💰 Nur 599 THB (Getränke nicht inbegriffen)

Reservieren Sie jetzt Ihren Tisch:

🌐 thaigarden.com/restaurant-reservations

📞 (+66) 38 370 614 | (+66) 84 324 1098

🌴 www.thaigarden.com

Ein ruhiges Paradies im Herzen von Pattaya – eingebettet in 25.000 m² tropische Gärten, bietet das 4-Sterne-Resort Komfort, erstklassige Annehmlichkeiten und pure Entspannung.

Buchen Sie jetzt Ihren Aufenthalt!



































