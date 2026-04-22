Ausländischer Immobilienbesitz 2026: Das „Nominee“-Risiko und die neue Ära strenger Durchsetzung

PATTAYA, Thailand – Als international tätiger Anwalt in Pattaya habe ich über viele Jahre hinweg die verschiedenen Phasen des thailändischen Immobilienmarktes miterlebt. Doch das Jahr 2026 markiert einen historischen Wendepunkt: „Rechtliche Integrität“ ist nicht länger eine Empfehlung, sondern eine zwingende Voraussetzung für wirtschaftliches Überleben. Die Ära der sogenannten „Nominee“-Strukturen geht sichtbar ihrem Ende entgegen, während der thailändische Staat von bloßen Warnungen zu einer umfassenden, operativen Durchsetzung übergeht, die den Markt für Investoren und Juristen grundlegend verändert.







Koordinierte Kontrolle: Pattaya im Fokus der Behörden

In Pattaya hat sich die Lage in den vergangenen Monaten deutlich verändert. Statt routinemäßiger Kontrollen agieren nun das Department of Business Development (DBD), das Department of Special Investigation (DSI) und das Central Investigation Bureau (CIB) in koordinierter Form und prüfen Unternehmensstrukturen mit erhöhter Intensität.

Die ersten Ergebnisse dieser interbehördlichen Zusammenarbeit sind alarmierend. Ermittler berichten von sogenannten „Super-Nominees“ – Personen, die formal als Mehrheitsgesellschafter in über 100 Unternehmen eingetragen sind. Mit einem geschätzten Gesamtinvestitionsvolumen von über 300 Millionen Baht werden diese Strukturen zunehmend als reine Hüllen entlarvt, die darauf ausgelegt sind, ausländische Eigentumsbeschränkungen im Immobilien- und Tourismussektor zu umgehen.



Operation „Lightning Strike“: konkrete Konsequenzen

Ein entscheidender Wendepunkt war die Operation „Lightning Strike“ zwischen dem 18. und 20. März 2026. Dabei wurden mehrere Rechts- und Buchhaltungsbüros in Pattaya gezielt überprüft, was zu unmittelbaren Konsequenzen führte.

In einem Fall wurde ein einzelner thailändischer Staatsbürger als Strohmann für über 100 Firmen identifiziert – ein klarer Verstoß gegen das Foreign Business Act. In der Folge wurden mehreren Unternehmen die Geschäftslizenzen entzogen. Insgesamt stehen derzeit 146 Firmen in Chonburi unter intensiver Untersuchung und werden einer umfassenden Finanzprüfung unterzogen, um die tatsächlichen Kapitalquellen nachzuvollziehen.







Das Ende der „Stempel“-Professionalität

Besonders bedeutend ist der neue Fokus der Behörden auf sogenannte „Enabler“ – also professionelle Dienstleister, die solche Strukturen ermöglichen. Das DBD hat eine klare Warnung an Anwälte und Buchhalter ausgesprochen: Professionalität wird nicht mehr an Geschwindigkeit, sondern an Rechtskonformität gemessen.

Es finden nun unangekündigte Vor-Ort-Kontrollen in Kanzleien statt, um sicherzustellen, dass Beglaubigungen und Unterschriften tatsächlich in Anwesenheit der Mandanten erfolgen. Verstöße führen nicht nur zu Geldstrafen, sondern zu strafrechtlicher Verfolgung sowie dem dauerhaften Entzug der Berufslizenz durch den Anwaltsrat Thailands.



Neue Realität: sichere vs. risikoreiche Strukturen

In der aktuellen Situation ist die Unterscheidung zwischen legalen und riskanten Strukturen entscheidend. Hochriskante Modelle weisen typische Warnsignale auf, etwa nominelle Anteilseigner ohne nachvollziehbare finanzielle Mittel oder Unternehmen, die zwar Land halten, jedoch keine echte Geschäftstätigkeit ausweisen.

Demgegenüber stehen transparente Strukturen mit echter Geschäftstätigkeit, korrekter steuerlicher Abwicklung und nachvollziehbarer Kapitalherkunft der thailändischen Anteilseigner. Strikte KYC-Verfahren und vollständige Dokumentation gelten als zentrale Schutzmechanismen.







Fazit

Pattaya bleibt ein bedeutender Investitionsstandort mit großem wirtschaftlichem Potenzial. Allerdings haben sich die Rahmenbedingungen grundlegend verändert. Frühere „Abkürzungen“ im Unternehmensaufbau stellen heute erhebliche rechtliche Risiken dar.

Investoren werden dringend aufgefordert, ihre bestehenden Strukturen zu überprüfen und die Herkunft ihrer Mittel lückenlos zu dokumentieren. Vollständige Compliance ist dabei nicht mehr optional, sondern die einzige nachhaltige Grundlage für langfristige Sicherheit in Thailand.

















































