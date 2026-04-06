Ausländische Touristen passen Tagesablauf an – Hitze erreicht Spitzenwerte in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Die Stadt erlebt derzeit eine intensive Hitzewelle, mit Temperaturen von etwa 33–34°C, die sich aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit noch deutlich heißer anfühlen. Die stärkste Belastung tritt in der Regel zwischen 11:00 und 15:00 Uhr auf, wenn die Sonneneinstrahlung am intensivsten ist und Aufenthalte im Freien schnell körperlich anstrengend werden.

Während dieser Spitzenzeiten raten Behörden und Gesundheitsexperten sowohl Einheimischen als auch Touristen zu besonderer Vorsicht. Regelmäßiges Trinken von Wasser, das Tragen leichter und atmungsaktiver Kleidung sowie der Schutz durch Hüte oder Regenschirme werden dringend empfohlen. Zudem sollte direkte Sonneneinstrahlung möglichst vermieden und Aktivitäten im Freien auf die frühen Morgen- oder späten Nachmittagsstunden verlegt werden.



Ausländische Besucher in Pattaya passen ihren Tagesablauf zunehmend an die Bedingungen an. Viele reduzieren ihre Aktivitäten während der Mittagszeit, legen häufiger Pausen in klimatisierten Räumen ein und verlegen Spaziergänge oder Besichtigungen in schattige Bereiche oder an die Küste, wo es etwas angenehmer ist.

Trotz der hohen Temperaturen bleiben die Abendstunden beliebt, da kühlere Luft und Meeresbrisen für deutlich angenehmere Bedingungen sorgen.



































