Ausländische Touristen müssen während Thailands Hochsaison mit starkem Baht von rund 33 pro US-Dollar rechnen

PATTAYA, Thailand – Reisende, die in dieser Hochsaison nach Thailand kommen, könnten feststellen, dass ihre Kaufkraft etwas unter Druck gerät, da der thailändische Baht gegenüber dem US-Dollar erneut an Stärke gewinnt.

Laut einem Bericht von Krungthai GLOBAL MARKETS eröffnete der Baht am 3. November bei 32,47 pro USD, nachdem sich die jüngste Abschwächungstendenz stabilisiert hatte. Analysten von Krungthai erwarten, dass sich der Wechselkurs in dieser Woche in einer Spanne zwischen 32,20 und 32,80 pro USD bewegt – kurzfristig sogar zwischen 32,35 und 32,55 pro USD.



Nach einem leichten Rückgang vom Wochenschlusskurs von 32,30 pro USD näherte sich der Baht nun der Widerstandsmarke von 32,50, bedingt durch einen stärkeren US-Dollar infolge der jüngsten, restriktiven Aussagen der US-Notenbank (Fed). Gleichzeitig gaben die Goldpreise unter die Marke von 4.000 US-Dollar pro Unze nach, da sich die Risikobereitschaft an den US-Finanzmärkten erhöhte.

Marktbeobachter richten ihren Blick nun auf wichtige US-Wirtschaftsdaten, darunter den ADP-Beschäftigungsbericht, die ISM-Indizes für Industrie und Dienstleistungen sowie die Quartalsberichte großer Unternehmen und Äußerungen von Fed-Vertretern. Diese Faktoren könnten sowohl den Dollar als auch den Baht beeinflussen – mit möglichen Bewegungen in beide Richtungen, je nach Marktreaktion auf geldpolitische Signale.







Für ausländische Touristen bedeutet dies, dass der Baht während der Hochsaison nahe 33 pro USD liegen könnte – was den Preisvorteil beim Reisen und Einkaufen leicht verringert. Trotz kurzfristiger Schwankungen gehen Analysten jedoch nicht von einer deutlichen Abwertung des Baht aus, sofern es keine größeren Veränderungen in den globalen Zinserwartungen oder überraschende US-Konjunkturdaten gibt.

Reisende, die Pattaya, Bangkok, Phuket oder andere beliebte Ziele besuchen, sollten beachten, dass ein stärkerer Baht Auswirkungen auf Hotelpreise, Einkäufe, Gastronomie und Freizeitangebote haben kann – sorgfältige Budgetplanung ist daher in dieser Saison besonders wichtig.



































