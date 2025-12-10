Wütender Polizeibeamter auf Koh Larn zerstört lautstarkes Motorrad eines Teenagers

PATTAYA, Thailand – Ein auf der Insel Koh Larn stationierter Pattaya-Polizist steht massiv in der Kritik, nachdem er Berichten zufolge einen Jugendlichen mit einem lauten Motorrad zum Kontrollpunkt gerufen und anschließend dessen Fahrzeug mit einem großen Ziegelstein gewaltsam zerstört haben soll. Bewohner sprechen von einer „erschütterten und verängstigten“ Gemeinschaft.

Der Vorfall ereignete sich am 8. Dezember, nachdem Eltern örtlicher Jugendlicher Beschwerden eingereicht hatten. Ihre Kinder seien in der Nähe des Polizeipostens auf Koh Larn angehalten worden, nachdem Beamte das laute Auspuffgeräusch eines Motorrads gehört hätten. Zeugen berichten, der Polizist habe betrunken gewirkt, aggressiv geschrien und schließlich einen großen Ziegelstein ergriffen, mit dem er eine schwarze Honda Wave zertrümmerte. In einem zweiten Video ist zu sehen, wie derselbe Beamte das Motorrad anhebt und erneut zuschlägt, während er ruft: „Ist das ein Lautrohr-Bike?“







Als Reporter Stunden später den Kontrollpunkt aufsuchten, lag der Ziegelstein noch immer auf dem Boden. Vor Ort fanden sie zwei beschädigte Motorräder: eine schwarze Honda Wave 125 mit zerstörter Front sowie eine pinke Honda Dream, die angekettet an einem Pfosten stand und ebenfalls deutliche Schäden aufwies.

Die Mutter eines der Jugendlichen, Frau B., berichtete, ihr Sohn habe sie weinend angerufen, nachdem der Beamte sein Motorrad zerstört habe. Als sie am Kontrollpunkt ankam, habe der Polizist bereits begonnen, ein weiteres Fahrzeug zu beschädigen. Sie betonte, sie habe nichts gegen die Durchsetzung von Verkehrsregeln, verurteile jedoch die mutwillige Zerstörung von Eigentum. Zudem habe der Beamte laut ihrer Aussage diejenigen bedroht, die den Vorfall filmen wollten.



Anwohner erklärten, dies sei nicht der erste problematische Vorfall. Mehrere berichteten, derselbe Beamte habe in der Vergangenheit bereits betrunken in die Luft geschossen, doch viele trauten sich aus Angst vor Konsequenzen nicht, offizielle Beschwerden einzureichen.

Ein 15-jähriger Beteiligter erzählte, der Beamte sei zunächst höflich gewesen, habe aber am Kontrollpunkt plötzlich die Fassung verloren, ihn angewiesen, seine Eltern anzurufen, und so getan, als wolle er ihn angreifen – bevor er schließlich auf die Motorräder losging.





Familien und Bewohner fordern nun umgehende disziplinarische Maßnahmen und warnen, der Beamte stelle eine Gefahr nicht nur für Einheimische, sondern auch für die vielen Touristen auf Koh Larn dar. Die Betroffenen kündigten an, offizielle Anzeigen zu erstatten.



































