PATTAYA, Thailand – Pattayas Straßen sind ein gewohntes Gemisch aus Motorrädern, Touristen und lokalem Verkehr – doch für ausländische Besucher auf zwei Rädern wird das Fahren zunehmend zur Belastung statt zum Vergnügen. Viele Langzeitbewohner und Touristen berichten, dass sie sich bei Polizeikontrollen und Streifenfahrten unverhältnismäßig stark ins Visier genommen fühlen, insbesondere auf innerstädtischen Routen wie der Pattaya Beach Road.



Die Behörden halten ausländische Fahrer häufig an, um Führerscheine, Steuerdokumente, Helmpflicht und sogar kleine Motorradumbauten zu überprüfen. Offiziell heißt es, diese Kontrollen dienten der Sicherheit und Gesetzestreue. Doch im Vergleich fällt auf: Die Strenge gegenüber Ausländern steht in deutlichem Kontrast zur Behandlung thailändischer Fahrer. Diese verstoßen oft offen gegen Verkehrsregeln, dürfen aber häufig unbehelligt weiterfahren. Selbst wenn sie festgesetzt werden, berufen sich viele auf Zahlungsunfähigkeit oder einigen sich auf informelle Lösungen.

Das Ergebnis ist ein spürbarer Abschreckungseffekt für Touristen und den Motorradverleihmarkt. Viele ausländische Besucher trauen sich nicht mehr, Motorräder zu mieten, und andere zögern beim Kauf, aus Angst vor Bußgeldern oder ständiger Polizeikontrolle. Diese Unsicherheit schränkt nicht nur die persönliche Mobilität ein, sondern trifft auch lokale Unternehmen, die von Verleihgebühren und touristischen Ausgaben leben.







Kritiker bemängeln, dass Pattayas selektive Strafverfolgung das Image der Stadt als gastfreundliches Reiseziel untergräbt. Zwar sei Sicherheit wichtig, doch die unverhältnismäßige Fokussierung auf ausländische Fahrer drohe genau jene Gäste zu vergraulen, die erheblich zur lokalen Wirtschaft beitragen. Gleichzeitig bleibe die Stadtführung untätig und versäume es, zu dieser anhaltenden Rufschädigung Stellung zu nehmen.

Für eine Stadt, die stolz auf ihren Tourismus und ihr Nachtleben ist, stellt sich die entscheidende Frage: Wie kann Pattaya Gesetze durchsetzen, ohne die Menschen zu vertreiben, die Straßen, Restaurants und Resorts mit Leben füllen? Solange diese Balance nicht gefunden wird, werden ausländische Motorradfahrer Pattaya weiterhin mit Sorge statt mit Freude erleben – stets in Erwartung der nächsten Kontrolle auf der Beach Road.



































