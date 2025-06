Ausländische Gäste fliehen in Panik: Feuer bricht in Strandsauna in Pattaya aus – keine Verletzten, Feuerwehr reagiert schnell

PATTAYA, Thailand – Am Freitagnachmittag brach im beliebten Sands Sauna Beach Club, einer Strandsauna in der Soi Phra Tamnak 5 in Süd-Pattaya, ein Feuer aus. Die Flammen führten zu einer dramatischen Evakuierung zahlreicher ausländischer Gäste – verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der Vorfall ereignete sich gegen 15:30 Uhr am 14. Juni, woraufhin die Katastrophenschutzbehörde der Stadt Pattaya und mehrere Löschfahrzeuge alarmiert wurden. Ermittlungsbeamter Pol. Capt. Chainares Pengkan von der Polizeiwache Pattaya leitete die Einsatzkräfte nach Eingang des Feueralarms zum Einsatzort.







Beim Eintreffen der Feuerwehr drang dichter schwarzer Rauch aus dem Gebäude, während Teile des Komplexes in Flammen standen. Augenzeugen berichteten von panischen Szenen: Mehrere ausländische Touristen, viele nur in Handtücher gehüllt, rannten aus dem Gebäude, angeleitet vom Personal. In sozialen Medien kursieren Videos, die die chaotische Evakuierung dokumentieren.

Niemand wurde verletzt, weder unter den Gästen noch unter dem thailändischen Personal. Die Feuerwehr konnte den Brand binnen 20 Minuten unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein elektrischer Kurzschluss die Ursache des Brandes gewesen sein. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache durch forensische Experten stehen jedoch noch aus. Der Schaden wird derzeit auf mindestens eine Million Baht geschätzt, besonders das Innere und das Dach der Sauna wurden stark beschädigt.



Das Feuer wirft Fragen zur Einhaltung von Sicherheitsstandards in touristisch stark frequentierten Einrichtungen auf – insbesondere bei Anlagen, die mit Hitze und Elektrizität arbeiten. Der betroffene Sauna-Club liegt in einer dicht bebauten Strandgegend mit Hotels, Wohnanlagen und Wellnesszentren.

Ob die betroffene Einrichtung gültige Betriebsgenehmigungen oder aktuelle Sicherheitszertifikate besitzt, ist derzeit unklar. Die Behörden kündigten weitere Inspektionen und Nachprüfungen in den kommenden Tagen an. Die Sauna bleibt bis auf Weiteres geschlossen.