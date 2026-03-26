PATTAYA, Thailand – Einst ein kurzes, ausgelassenes Fest, hat sich Songkran in Pattaya zu einem einwöchigen Festival aus Wasserkämpfen, Verkehrschaos und steigenden Kosten entwickelt. Viele Langzeitbesucher und Expats fragen sich mittlerweile, ob das Fest noch Freude bereitet – oder überhaupt sicher ist.

Jahrzehntelang bot Songkran Einheimischen und Reisenden die Gelegenheit, das thailändische Neujahr mit einigen Tagen Wasserspritzen und harmloser Unterhaltung zu feiern. Frühe Feierlichkeiten in Naklua oder am Pattaya Beach dauerten ein oder zwei Tage (18.–19. April) und achteten dabei zumindest teilweise auf den persönlichen Raum und die Routine der anderen. Heute jedoch erstreckt sich das Fest über mehr als eine Woche, mit überfüllten Straßen, starkem Verkehr und einem ununterbrochenen Strom aus Wasser, Pulver und Lärm.

„Früher war es zwar verrückt, aber spaßig“, berichtete ein langjähriger Besucher. „Jetzt ist es über mehr als einen Tag völlig außer Kontrolle. In touristisch weniger frequentierten Gegenden dauern die Feierlichkeiten höchstens drei Tage, aber im Zentrum von Pattaya herrscht fast eine Woche lang von früh bis spät Chaos.“

Die Sicherheit ist ein weiteres Problem. Offizielle Berichte schätzen, dass landesweit während Songkran durchschnittlich 300 bis 400 Menschen ums Leben kommen, vor allem durch alkoholbedingte Unfälle und Gefahren im Wasser. „Thailand nennt es immer eine Feier“, kommentierte ein Leser, „aber versuchen Sie das einmal den Familien der Opfer zu erklären.“







Auch steigende Kosten schrecken Besucher ab. Kombinationen aus Inflation, steigenden Preisen für Essen und Getränke sowie überfüllten Unterkünften halten viele Ausländer zu Hause, während vor allem jüngere Touristen oder Abenteuerlustige an den ausgelassenen Seiten von Songkran teilnehmen.

Trotz der Schattenseiten bleiben manchen schöne Erinnerungen. Ein Expat erinnerte sich an einen kleinen Segen eines jungen Paares in Sukhumvit – ein Moment menschlicher Verbundenheit mitten im Chaos. Solche Momente werden jedoch zunehmend vom Ausmaß des Festivals übertönt, sodass viele sich fragen, ob Pattaya Songkran realistisch als internationale Attraktion erhalten kann.



Um die Attraktivität der Stadt zu wahren, schlagen einige Leser vor, das Festival zu verkürzen, die Sicherheit zu erhöhen, öffentliche Räume zu respektieren und die Feierlichkeiten auf wenige konzentrierte Tage zu beschränken. Ohne Reformen riskiert Pattaya, die Besucher zu verlieren, die es gerade in der Hochsaison im April anziehen möchte.



































