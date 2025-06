22-jähriger Chinese kommt bei Sturz aus Hochhaus in Pattaya ums Leben

By Pattaya Blatt

PATTAYA, Thailand – Ein 22-jähriger chinesischer Tourist ist am frühen Sonntagmorgen ums Leben gekommen, nachdem er aus dem 21. Stockwerk eines Hotels an der Pattaya Second Road gestürzt war.

Gegen 7:00 Uhr morgens am 15. Juni erhielt Pol. Lt. Sakyapap Chaidet, Ermittler der Polizeistation Pattaya City, einen Notruf über einen aus großer Höhe gestürzten ausländischen Touristen. Er koordinierte den Einsatz mit der Spurensicherung, Rettungskräften der Sawang Boriboon Stiftung, der Touristenpolizei Pattaya sowie dem medizinischen Personal des Patthamakun-Krankenhauses.







Der Verstorbene wurde als Herr Huang Zhongxin, 22 Jahre alt und aus China stammend, identifiziert. Er wurde mit dem Gesicht nach unten liegend neben dem Hotel aufgefunden und wies tödliche Verletzungen wie Schädelbruch und gebrochene Gliedmaßen auf. Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug er ein schwarzes Langarmshirt und schwarze Shorts.

Ermittlungen ergaben, dass sich Herr Huang im Zimmer 2107 im 21. Stock des Hotels aufgehalten hatte. In dem Zimmer fanden die Ermittler keine Spuren eines Kampfes oder Diebstahls.

Ein Sicherheitsmitarbeiter des Hotels berichtete, dass er sich nahe der Rückseite des Gebäudes an der Soi 2 befand, als er einen lauten Aufprall hörte. Beim Nachsehen entdeckte er den leblosen Körper und alarmierte sofort die Behörden.



Zeugen gaben an, Herr Huang habe das Zimmer gegen 6:30 Uhr kurz verlassen, um sich nach dem Weg zu einem 24-Stunden-Laden zu erkundigen, sei dann aber zurückgekehrt. Wenig später wurde er beim Sturz in die Tiefe beobachtet.

Laut Überwachungskameras und Zeugenaussagen betrat keine weitere Person das Zimmer des Opfers, was Hinweise auf Fremdeinwirkung derzeit ausschließt.

Die Leiche wurde zur Obduktion an das Institut für Rechtsmedizin des Polizeikrankenhauses in Bangkok überführt, um die genaue Todesursache zu klären. Die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort, um alle Umstände des Vorfalls zu prüfen.