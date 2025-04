Get Ready to Rock Sanam Luang at Maha Songkran World Water Festival 2025

BANGKOK, Thailand – Main Stage is set to explode with energy! From INDIGO, JOEY BOY, POLYCAT, ZEAL, to JEFF SATUR—plus a star-studded lineup bringing daily heat you don’t want to miss.

Here’s a sneak peek:

12 April

16:15 – THE TOYS

17:30 – 4EVE

21:00 – PAPER PLANES

22:15 – PARADOX







13 April

17:30 – TILLY BIRDS

19:15 – MUSKETEERS

20:45 – INK WARUNTORN

22:00 – JA NONGPANEED

14 April

17:15 – LAMYAI HAITHONGKHAM

19:00 – LAZYLOXY X SAMBLACK

21:00 – DAOU PITTAYA

22:15 – KT KRATAE



15 April

17:00 – SLAPKISS

18:45 – YOURMOOD

20:15 – CARABAO

22:30 – BODYSLAM

Don’t miss 5 days of water, music, and unforgettable memories!

Only 4 days to go – mark your calendar!

Sanam Luang, Bangkok

11–15 April 2025 | 15:00–23:00 (TAT)