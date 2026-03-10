Роскошная квартира с 1 спальней в аренду – Laguna/Bangtao, Пхукет

Вид на море и лагуну

Квартира на высоком этаже с красивым видом на море и лагуну, расположена в престижном районе Laguna — одном из лучших мест на Пхукете для жизни, рядом с пляжем, ресторанами и инфраструктурой.

Цена: 55,000 бат / месяц (годовой контракт)

Комиссия агента: 1 месяц аренды

Характеристики квартиры

* Площадь 60 м²

* Высокий этаж

* Полностью меблирована

* Просторная гостиная с балконом

* 1 спальня / 1 ванная

* Современный интерьер

* Европейская кухня

* Стиральная машина

* Высокоскоростной интернет

Инфраструктура кондоминиума

* Панорамный инфинити-бассейн на крыше

* Тренажёрный зал и зона для загара

* Дополнительный бассейн на территории

* Круглосуточная охрана и CCTV

* Крытая парковка

* Лифты

Локация

* 700 м пешком до пляжа Bangtao

* Рядом с Laguna Phuket

* Рядом Boat Avenue и Porto de Phuket

* 20 минут до международного аэропорта Пхукета

Идеально для комфортной долгосрочной жизни в одном из лучших районов Пхукета.

Для получения подробной информации и организации просмотра объекта, пожалуйста, звоните: +66 82 273 3060 (WhatsApp) (частный владелец)

Электронная почта: [email protected]

































