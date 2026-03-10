Роскошная квартира с 1 спальней в аренду – Laguna/Bangtao, Пхукет

Вид на море и лагуну
Квартира на высоком этаже с красивым видом на море и лагуну, расположена в престижном районе Laguna — одном из лучших мест на Пхукете для жизни, рядом с пляжем, ресторанами и инфраструктурой.
Цена: 55,000 бат / месяц (годовой контракт)
Комиссия агента: 1 месяц аренды
Характеристики квартиры
* Площадь 60 м²
* Высокий этаж
* Полностью меблирована
* Просторная гостиная с балконом
* 1 спальня / 1 ванная
* Современный интерьер
* Европейская кухня
* Стиральная машина
* Высокоскоростной интернет
Инфраструктура кондоминиума
* Панорамный инфинити-бассейн на крыше
* Тренажёрный зал и зона для загара
* Дополнительный бассейн на территории
* Круглосуточная охрана и CCTV
* Крытая парковка
* Лифты
Локация
* 700 м пешком до пляжа Bangtao
* Рядом с Laguna Phuket
* Рядом Boat Avenue и Porto de Phuket
* 20 минут до международного аэропорта Пхукета
Идеально для комфортной долгосрочной жизни в одном из лучших районов Пхукета.
Для получения подробной информации и организации просмотра объекта, пожалуйста, звоните: +66 82 273 3060 (WhatsApp) (частный владелец)
Электронная почта: [email protected]