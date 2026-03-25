Zwischen Chaos und Kosten: Songkran in Pattaya schreckt viele Ausländer ab – doch andere feiern weiter

PATTAYA, Thailand – Lange Warteschlangen an Tankstellen, Sorgen um die Treibstoffversorgung, steigende Preise und das oft chaotische Treiben während Songkran halten in diesem Jahr viele ausländische Besucher von den Feierlichkeiten in Pattaya fern. Obwohl die Kraftstoffpreise bislang stabil geblieben sind, sorgen Berichte über eine mögliche Knappheit und eine regelrechte „Ölpanik“ für Verunsicherung bei Touristen und Langzeitresidenten.

An einer Tankstelle nahe der Central Pattaya Kreuzung an der Sukhumvit Road berichten Mitarbeiter, dass sie normalerweise 60 bis 70 Kunden pro Tag bedienen. Seit den Warnungen der Regierung zur Treibstoffversorgung seien es jedoch 60 bis 70 Kunden pro Stunde. Das eigentliche Problem sei nicht ein Mangel an Treibstoff, sondern die Logistik – die Zapfsäulen könnten nicht schnell genug nachgefüllt werden, um die sprunghaft gestiegene Nachfrage zu decken.

Neben der angespannten Lage an den Tankstellen nennen Besucher auch steigende Preise für Grundbedürfnisse wie Meeresfrüchte und Freizeitaktivitäten als Grund für ihre Zurückhaltung. Hinzu kommt eine sinkende Zuversicht in den Umgang der Behörden mit öffentlichen Ressourcen. Einige Unterkünfte haben zudem ihre Preise ohne klare Begründung erhöht, was insbesondere Langzeitbesucher belastet, die auf stabile Kosten angewiesen sind.

Viele entscheiden sich daher bewusst gegen die überfüllten Straßen, die spontanen Wasserschlachten und die gelegentlichen Zwischenfälle oder Verletzungen, die mit den ausgelassenen Feierlichkeiten einhergehen können. Stattdessen warten sie ab, bis sich die Situation wieder beruhigt.







„Dieses Jahr ist es den Stress nicht wert“, sagte ein Langzeitbesucher. „Zwischen Warteschlangen, Sorgen um die Versorgung, steigenden Kosten und dem Chaos auf den Straßen bleiben wir lieber fern, bis sich alles normalisiert.“

Trotz aller Bedenken und höherer Ausgaben lassen sich jedoch viele Ausländer das Spektakel nicht entgehen. Sie reisen weiterhin an, um Teil der farbenfrohen und einzigartigen Feierlichkeiten zu sein. Pattaya füllt sich wie jedes Jahr mit bekannten Gesichtern, die die energiegeladene Atmosphäre und das außergewöhnliche Erlebnis dieser Woche genießen.



































