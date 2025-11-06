Wütender Motorradfahrer beim Durchsägen einer Parkkralle in Süd-Pattaya erwischt

PATTAYA, Thailand – Ein 37-jähriger Mann wurde am 4. November festgenommen, nachdem er mitten am Tag auf der South Pattaya Road versucht hatte, mit einer Metallsäge eine von der Polizei angebrachte Parkkralle zu durchtrennen – ein Vorfall, der von Anwohnern und Touristen beobachtet und von Überwachungskameras aufgezeichnet wurde.





Der Verdächtige, identifiziert als Watcharapong Phangnamdam aus der Provinz Kalasin, hatte sein Yamaha-Filano-Motorrad in einer Verbotszone abgestellt und war daraufhin von der Polizei blockiert worden. Anstatt die fällige Geldstrafe zu bezahlen, soll er eine kleine Handsäge gekauft und versucht haben, die Parkkralle eigenhändig zu entfernen.

Bei der Vernehmung gab Watcharapong an, er habe in einem Moment der Wut gehandelt, nachdem er sich mit seiner Freundin gestritten hatte. Er bestritt, staatliches Eigentum absichtlich beschädigen zu wollen, und entschuldigte sich bei den Behörden.







Beamte warnten erneut, dass das Manipulieren oder Zerstören von Polizeikrähen nach dem thailändischen Straßenverkehrsgesetz strafbar ist. Verstöße können mit bis zu drei Monaten Haft, einer Geldstrafe von bis zu 5.000 Baht oder beidem geahndet werden. Die Polizei rät Fahrzeughaltern, im Falle einer Blockierung stets den ordnungsgemäßen Weg über die zuständigen Behörden zu gehen.



































