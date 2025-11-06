Pattaya-Polizei hebt illegale Waffenwerkstatt aus – Mann verhaftet

PATTAYA, Thailand – Polizei und Bezirksbeamte von Banglamung haben am frühen 5. November ein Mietzimmer in der Soi Kor Phai 14 im Süden Pattayas durchsucht und dabei einen 27-jährigen Mann aus der Provinz Sisaket festgenommen, der verdächtigt wird, illegale Schusswaffen herzustellen und online zu verkaufen.

Mit einem Durchsuchungsbefehl des Pattaya Provincial Court stürmten die Beamten unter der Leitung von Pol. Col. Anek Srathongyu, Leiter der Polizeistation Pattaya, die Unterkunft des Verdächtigen. Dabei fanden sie drei selbstgebaute Waffen, die aus Schreckschusspistolen modifiziert worden waren, 42 Patronen im Kaliber .380, über zehn Läufe sowie eine Vielzahl von Werkzeugen wie Bohrer, Schleifgeräte und Feilen, die zur Waffenherstellung verwendet wurden.



Die Razzia erfolgte nach Hinweisen, dass der Verdächtige Waffen an lokale Jugendliche geliefert haben soll. Bei der Durchsuchung entdeckte die Polizei geladene Pistolen neben dem Bett und weitere zwei Waffen über der Badezimmerdecke versteckt.

Der Mann, der nur als Herr M. identifiziert wurde, gestand, die Waffen online für etwa 13.000 Baht pro Stück verkauft zu haben. Er gab an, die Waffentechnik aus dem Internet gelernt und die benötigten Materialien online bestellt zu haben. Dabei prahlte er, seine Waffen seien „100 % funktionsfähig – genau wie echte Pistolen“.







Die Polizei nahm den Verdächtigen fest und beschlagnahmte sämtliche Waffen und Munition als Beweismaterial. Er sieht sich nun mit mehreren Anklagen wegen illegalen Besitzes, Veränderung und Verkaufs von Schusswaffen und Munition konfrontiert.



































