Welche Reputation hat Pattaya eigentlich noch zu verlieren?

PATTAYA, Thailand – Als ein Mann sich auf der Soi 6/1 entblößte und von Barpersonal und Touristen schnell festgehalten wurde, werteten lokale Behörden dies als weiteren Vorfall, der „Pattayas Image beschädigt“. Für viele, die hier leben, ist dieses Image jedoch seit Jahrzehnten verschwommen – irgendwo zwischen Leugnung und Neonlichtern.

Pattayas „Imageproblem“ wird immer wieder hervorgehoben, sobald ein Skandal online geht. Wer jedoch die Unterhaltungszonen der Stadt kennt, weiß: Sex-Tourismus ist kein geheimes Phänomen – er ist Teil der städtischen Struktur.







Die Soi 6, 7 und 8 stehen seit langem weltweit als Synonym für Pattayas Nachtleben, wo Fantasie und Geschäft in aller Öffentlichkeit aufeinandertreffen. Dieselben Straßen, die die Stadt als „lebendiges Nachtleben“ bewirbt, gelten als „ruiniert“, sobald jemand eine Grenze überschreitet.

Dieses Spannungsfeld ist der Widerspruch, mit dem die Behörden kämpfen: Pattaya will Familien, MICE-Veranstaltungen und wohlhabende internationale Besucher anziehen, doch das Fundament der Wirtschaft basiert nach wie vor auf Bars, Hostessen und Erwachsenen-Nachtleben.



„Die Vorstellung, dass ein Exhibitionist Pattayas Image beschädigen kann, ist lächerlich“, sagte ein langjähriger Besucher, der seit 15 Jahren regelmäßig kommt. „Dieses Image wurde der Welt vor Jahrzehnten verkauft – und es funktioniert immer noch.“

Stadtvertreter versuchen seit Jahren, Pattaya als Sport-, Kultur- und Familiendestination zu positionieren, mit Festivals, Flugshows und Feuerwerk. Die tägliche Realität auf der Walking Street und der Soi 6 bleibt jedoch unverändert – laut, freizügig und kompromisslos erwachsen.



Das virale Ereignis zeigt vielmehr eine tiefere Wahrheit: Es ist nicht das Image der Stadt, das gefährdet ist, sondern die Diskrepanz zwischen dem Image, das Pattaya haben möchte, und dem, wofür es tatsächlich bekannt ist.

Solange Pattaya nicht akzeptiert, was es wirklich ist – und entscheidet, was es werden will –, wird selbst ein Mann in G-String und Motorradhelm als Bedrohung für die fragile Illusion von Anstand gesehen.



































