Warnhörner hallen durch Ost-Pattaya, bevor ausländischer Mann bei Bahnunglück ums Leben kommt

PATTAYA, Thailand – Ein ausländischer Mann kam am Nachmittag des 30. Mai ums Leben, nachdem er in Pattaya von einem Schnellzug erfasst wurde. Die Polizei untersucht derzeit die Umstände des Vorfalls und versucht, die Identität des Verstorbenen festzustellen.

Beamte der Polizeistation Banglamung, Ermittler und Rettungskräfte der Sawang Boriboon Stiftung wurden gegen 17:00 Uhr zu einem tödlichen Bahnunfall nahe dem Bahnübergang Nong Ket Yai in Nong Pla Lai im Osten Pattayas gerufen.







Beim Eintreffen fanden die Einsatzkräfte einen Sonder-Expresszug auf der Strecke Bangkok–Chuk Samet vor, der nach dem Zusammenstoß auf den Gleisen angehalten hatte. Rettungskräfte sicherten den Bereich und begannen mit den Ermittlungen.

Der Mann, der nach ersten Einschätzungen ein ausländischer Staatsbürger im Alter zwischen 30 und 40 Jahren war, wurde noch am Unfallort für tot erklärt. Er trug Berichten zufolge ein blaues Fußballtrikot, schwarze Shorts und weiße Turnschuhe.

In der Nähe der Unfallstelle fanden Ermittler persönliche Gegenstände, darunter eine Plastiktüte mit einer Matte sowie eine Flasche Trinkwasser. Die Gegenstände wurden als Beweismittel sichergestellt.

Der Lokführer, Peerapol Iamnoy, erklärte gegenüber der Polizei, er habe beobachtet, wie ein ausländischer Mann vom Rand der Bahnstrecke auf die Gleise trat, als sich der Zug näherte. Trotz mehrfacher Warnsignale habe die Person den Gefahrenbereich nicht verlassen.

Da es sich um einen Schnellzug handelte, der einen langen Bremsweg benötigt, sei es unmöglich gewesen, den Zug rechtzeitig vor dem Aufprall zum Stillstand zu bringen.







Anwohner berichteten, kurz vor dem Zusammenstoß eine ungewöhnlich lange Folge von Warnhornsignalen gehört zu haben. Einige gaben zudem an, zuvor einen allein gehenden Ausländer in der Gegend gesehen zu haben, dessen Beschreibung mit der des Verstorbenen übereinstimme.

Die Identität des Mannes wurde bislang nicht offiziell bestätigt. Die Behörden sammeln weiterhin Beweise, prüfen verfügbare Überwachungsvideos und führen forensische Untersuchungen durch, um die genauen Umstände des tragischen Vorfalls zu klären.

















































