Regulatorischer Wandel in Thailand treibt Kapitalabfluss und Auflösung von Schattennetzwerken voran

PATTAYA, Thailand – Der derzeitige Verkauf von Fabriken, Lagerhäusern und Vermögenswerten durch ausländische Schattennetzwerke in Thailand ist nach Ansicht von Analysten keine vorübergehende Reaktion auf verstärkte Kontrollen. Vielmehr handelt es sich um eine strategische Neuausrichtung von Kapitalanlagen als Reaktion auf die Schließung regulatorischer Schlupflöcher, die über Jahrzehnte die Grundlage informeller Wirtschaftsstrukturen bildeten.







Vertrauenskrise bei Nominee-Strukturen

Ein wesentlicher Faktor ist die zunehmende Unsicherheit rund um sogenannte Nominee-Konstruktionen, bei denen thailändische Staatsbürger formell als Eigentümer von Unternehmen oder Vermögenswerten auftreten, die tatsächlich von ausländischen Investoren kontrolliert werden.

Durch die verstärkte Zusammenarbeit staatlicher Behörden und strengere strafrechtliche Konsequenzen haben sich die Risiken für diese thailändischen Stellvertreter erheblich erhöht. Dadurch steigen die Kosten und Risiken solcher Modelle, während gleichzeitig das Vertrauen innerhalb der Netzwerke schwindet.

Da Grundstücke, Fabriken und Firmenregistrierungen häufig auf die Namen thailändischer Nominees eingetragen sind, besteht für ausländische Investoren zudem das Risiko, die Kontrolle über Vermögenswerte zu verlieren. Berichten zufolge haben einige Nominees begonnen, Vermögenswerte eigenständig zu veräußern, um sich finanziell abzusichern. Dies zwingt manche ausländische Investoren dazu, ihre Beteiligungen unter Wert zu verkaufen, um zumindest einen Teil ihrer Liquidität zu retten.



Flucht vor verstärkter Überwachung

Ein weiterer Treiber des Kapitalabflusses ist die verstärkte Zusammenarbeit von 23 thailändischen Behörden, die gemeinsam gegen illegale Nominee-Strukturen vorgehen. Die Vereinbarung ermöglicht einen umfassenden Datenaustausch zwischen Institutionen wie dem Handelsministerium, der Sonderermittlungsbehörde, der Anti-Geldwäschebehörde und der Steuerverwaltung.

Diese engere Zusammenarbeit erschwert es erheblich, komplexe Unternehmensstrukturen oder verdeckte Eigentumsverhältnisse zu verbergen. Gleichzeitig ist Thailand stärker in internationale Systeme zum automatischen Austausch von Finanzdaten eingebunden, darunter der internationale Standard zum Informationsaustausch über Finanzkonten.

Analysten gehen davon aus, dass ein Teil des abgezogenen Kapitals nicht in die Herkunftsländer zurückkehrt, sondern in Regionen umgeleitet wird, die weniger strenge Transparenz- und Meldepflichten aufweisen. Genannt werden insbesondere bestimmte Länder in Afrika und Südostasien.







Wandel hin zu digitalen Geschäftsmodellen

Die Digitalisierung des internationalen Handels verändert zudem die wirtschaftliche Logik vieler grenzüberschreitender Geschäftsmodelle. Während ausländische Netzwerke früher häufig Fabriken und Lagerhäuser in Thailand errichteten, ermöglichen moderne E-Commerce-Plattformen und Logistiksysteme heute den direkten Versand von Waren an Kunden.

Dadurch verlieren physische Vermögenswerte wie Industrieanlagen und Lagerflächen an Bedeutung. Gleichzeitig steigen die regulatorischen Risiken solcher Anlagen, insbesondere im Zusammenhang mit Geldwäsche- und Eigentumsprüfungen.

Viele Netzwerke verlagern sich deshalb auf sogenannte „asset-light“-Modelle, bei denen digitale Plattformen, internationale Lieferketten und datenbasierte Geschäftsstrukturen an die Stelle großer physischer Investitionen treten.



Chancen für legale Investoren

Experten betonen, dass die Auflösung informeller Wirtschaftsstrukturen nicht zwangsläufig auf eine wirtschaftliche Krise hindeutet. Vielmehr könnte sie Ausdruck einer zunehmenden Formalisierung des Marktes sein.

Unternehmen, die internationale Steuer- und Transparenzstandards erfüllen und legale Investitionswege nutzen, etwa über langfristige Aufenthaltsprogramme oder staatlich geförderte Investitionsmodelle, könnten von den Veränderungen profitieren.

Die frei werdenden Vermögenswerte könnten nach Einschätzung von Marktbeobachtern neue Chancen für institutionelle Investoren, professionelle Beratungsunternehmen und andere Akteure schaffen, die unter transparenten und rechtskonformen Strukturen tätig sind.

















































