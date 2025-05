Von der Strandflucht zum sozialen Brennpunkt – Pattayas Abstieg in eine Drogenkrise unter Jugendlichen

PATTAYA, Thailand – Einst als lebendiges Strandparadies und touristisches Aushängeschild Thailands bekannt, sieht sich Pattaya zunehmend mit einer düsteren Realität konfrontiert. Der jüngste Vorfall bringt die besorgniserregende Entwicklung auf den Punkt: In einer nächtlichen Razzia stießen die Behörden auf eine drogengetränkte Geburtstagsparty, bei der 55 Personen – darunter 11 Minderjährige, einige erst 13 Jahre alt – in einem Strudel aus Betäubungsmitteln und Gesetzesverstößen aufgegriffen wurden. Ketamin und Ecstasy lagen offen verteilt in der angemieteten Poolvilla, einem bewusst gewählten Ort, um Alterskontrollen in Clubs zu umgehen.







Was als private Feier begann, entpuppte sich als Sinnbild für die wachsende Drogenproblematik unter Jugendlichen in Pattaya – ein bedrückender Kontrast zur gepflegten Touristenszenerie der Stadt.

In den frühen Morgenstunden des 22. Mai geriet Pattayas dunkle Nachtseite in den Fokus, als die Provinzpolizei von Chonburi gemeinsam mit Einsatzkräften aus Banglamung eine Poolvilla im Unterbezirk Nong Pla Lai durchsuchte. Anwohner hatten sich über Lärmbelästigung und verdächtige Aktivitäten beschwert. Gegen 3:06 Uhr begann der Einsatz in der „ZenZen Pool Villa“. Was die Beamten dort vorfanden, war eine Szene exzessiver Partystimmung, durchsetzt von Drogenkonsum und jugendlichem Übermut.



Vor dem Anwesen parkten über zehn Fahrzeuge – ein Hinweis auf das Ausmaß der Feier. Im Inneren herrschte Chaos: laute Musik, tanzende Teenager und offen konsumierte Drogen. Bei der Durchsuchung entdeckte die Polizei beachtliche Mengen Ketamin und Ecstasy, versteckt hinter Fernsehern, unter Betten und verstreut auf Möbeln. Plastikbeutel mit Drogenrückständen fanden sich im gesamten Haus.

Organisiert wurde die Feier anlässlich des 21. Geburtstags von Phitsanu „Sod Pattaya“ Klai-Suban, der die Villa gemietet hatte, um minderjährigen Gästen Zugang zur Partyszene zu ermöglichen. Der Eintritt betrug 100 Baht pro Person.



Unter den 55 Festgenommenen waren 29 Frauen und 26 Männer. Elf davon waren minderjährig – darunter zwei 15-Jährige und ein Kind im Alter von nur 13 Jahren. Urinproben ergaben bei 50 Personen, darunter fast allen Minderjährigen, einen positiven Drogennachweis. Die restlichen fünf wurden registriert und freigelassen.

Die positiv getesteten Gäste wurden in Gewahrsam genommen. Die minderjährigen Teilnehmer wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben und zur Rehabilitation ins Banglamung Hospital überwiesen. Laut Polizei waren zehn der Drogennutzer unter 18 Jahre alt.





Ein besonders beunruhigendes Detail: Die Geburtstagstorte war mit den Initialen „Sor Dor“ versehen – eine Kombination aus einem vulgären Ausdruck und dem Spitznamen „Dew“ des Gastgebers.

Die Ermittlungen dauern an, es werden weitere Anklagen wegen Besitz und Verbreitung illegaler Substanzen erwartet. Der Fall hat Forderungen nach schärferer Kontrolle bei der Vermietung von Villen und einer verstärkten Drogenprävention für Jugendliche neu entfacht – und macht deutlich, wie fragil Pattayas soziales Gefüge inzwischen ist.