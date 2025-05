Kein Sturm hält Pattayas Touristen vom Meeresrauschen ab

PATTAYA, Thailand – Trotz offizieller Warnungen vor starkem Regen und Gewittern lassen sich Touristen nicht davon abhalten, nach Pattaya zu reisen. Trübe Himmel und tosende Wellen zum Trotz zieht es Besucher weiterhin an die Strände der Stadt – angelockt vom Meereswind, dem lebhaften Nachtleben und dem unverwechselbaren Charme der Küste.

Der thailändische Wetterdienst hatte für die östliche Region, einschließlich Pattaya, sowie für die Westküste Südthailands, Bangkok und umliegende Provinzen starke Regenfälle angekündigt. Besonders zwischen dem 23. und 27. Mai wurden Anwohner und Reisende vor möglichen Sturzfluten, überlaufenden Wasserläufen und gefährlichen Seebedingungen gewarnt. Grund sei die Zunahme des Südwest-Monsuns in Verbindung mit einer Monsunrinne über dem Norden Thailands.







Doch am Pattaya Beach ist davon wenig zu spüren. Besucher schlendern barfuß über den nassen Sand, entspannen unter Sonnenschirmen zwischen den Schauern oder genießen Meeresfrüchte in gut besuchten Strandcafés. Lokale Händler berichten von stabilen Umsätzen und einer „keine-Angst“-Haltung – sowohl bei internationalen als auch bei thailändischen Gästen.





Zwar werden in der Andamanensee und im Golf von Thailand während Gewittern Wellenhöhen von bis zu zwei Metern erwartet, doch die Seebehörden raten bislang lediglich zu Vorsicht – von Schließungen ist keine Rede. Strandbetreiber bieten ihre Dienstleistungen wie gewohnt an, jedoch unter Einhaltung zusätzlicher Sicherheitsvorkehrungen.

Ein Cafébesitzer nahe dem Jomtien Beach bringt es auf den Punkt:

„Die Touristen kommen wegen der Brise, dem Strand und der Atmosphäre. Ein bisschen Regen hält hier niemanden auf.“