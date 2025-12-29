Warme Sonne und frische Brisen sorgen für ideales Strandwetter in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Pattaya erlebt derzeit freundliches und angenehmes Wetter. Warmer Sonnenschein und erfrischende Meeresbrisen locken zahlreiche Besucher an die Strände und schaffen ideale Bedingungen für Aktivitäten am Meer.

Entlang des Pattaya Beach waren den ganzen Tag über Touristen zu sehen, die schwammen, im flachen Wasser wateten oder am Strand entspannten. Ruhige See und klarer Himmel prägten das Bild, während leichte Küstenwinde die Hitze abmilderten und sowohl Sonnenbaden als auch Spaziergänge entlang der Uferpromenade angenehm machten.







Nach lokalen Wetterangaben steigen die Temperaturen im Vergleich zum Vortag leicht an. In der Nacht werden Tiefstwerte von 23 bis 25 Grad Celsius erwartet, tagsüber klettern die Höchstwerte auf 33 bis 35 Grad. Die warmen, aber gut erträglichen Bedingungen dürften insbesondere während der Neujahrsferien weiterhin zahlreiche Aktivitäten im Freien begünstigen.

Das günstige Wetter hat sowohl thailändische als auch internationale Touristen in großer Zahl an den Strand gezogen. Schwimmen und Wassersport erfreuen sich vom Morgen bis in den späten Nachmittag hinein großer Beliebtheit. Behörden und Rettungsschwimmer sind weiterhin entlang des Strandes im Einsatz und raten Besuchern, ausreichend zu trinken, Sonnenschutz zu verwenden und die Sicherheitsregeln zu beachten.



Mit warmen Temperaturen, sanften Brisen und einladenden Meeresbedingungen präsentiert sich Pattaya einmal mehr als attraktives Reiseziel an der Küste und unterstreicht seinen Ruf als ganzjährig beliebte Stranddestination.



































