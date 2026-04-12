Vier Jahre im Amt: Pattayas Bürgermeister sieht Fortschritte durch kontinuierliche Entwicklung

PATTAYA, Thailand – Nach vier Jahren im Amt beginnt der Bürgermeister von Pattaya, bekannt als „Beer“, sichtbare Ergebnisse einer konsequenten und methodischen Stadtentwicklung zu erkennen. Projekte in den Bereichen Infrastruktur, öffentliche Versorgung und Tourismus nehmen zunehmend konkrete Formen an.

Seit seinem Amtsantritt konzentrierte sich der Bürgermeister darauf, langjährige Probleme der Stadt anzugehen und praxisnahe Lösungen umzusetzen. Ziel war es, die Lebensqualität der Einwohner zu verbessern und gleichzeitig Pattayas Position als führendes Reiseziel zu stärken.







Anstatt auf öffentlichkeitswirksame Großprojekte zu setzen, verfolgte die Stadtverwaltung einen ruhigeren, ergebnisorientierten Ansatz nach dem Prinzip: „Die Arbeit soll für sich sprechen.“ Diese Strategie zeigt sich nun in einer wachsenden Zahl abgeschlossener und funktionierender Projekte, die sowohl Einheimischen als auch Besuchern zugutekommen.

Behörden betonen, dass Pattaya weit über seine Einwohnerzahl hinaus eine zentrale wirtschaftliche und touristische Rolle spielt. Die Stadt zieht Arbeitskräfte und Besucher aus ganz Thailand an, weshalb Entwicklungsmaßnahmen darauf ausgelegt sind, nicht nur die lokale Bevölkerung, sondern auch eine breitere Gemeinschaft zu unterstützen.

Die Stadtführung hebt hervor, dass inklusives Wachstum im Mittelpunkt steht – mit dem Ziel, Chancen zu schaffen, ohne bestimmte Gruppen zurückzulassen, während Pattaya weiter wächst und sich verändert.

Mit Blick auf die Zukunft sollen die Entwicklungspläne fortgesetzt werden, wobei der Fokus auf einer höheren Lebensqualität und der weiteren Stärkung Pattayas als internationales Reiseziel unter der Vision „Better Pattaya“ liegt.































