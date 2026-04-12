Streit beim Gassigehen in Sattahip endet mit Messerangriff auf polnischen Touristen – Verdächtige ergibt sich nach Verhandlungen

PATTAYA, Thailand – Behörden in Sattahip, rund 20 Minuten südlich von Pattaya, haben erfolgreich die Aufgabe einer thailändischen Frau erreicht, die verdächtigt wird, einen polnischen Touristen bei einem Streit während eines Spaziergangs mit Hunden verletzt zu haben. Der Vorfall ereignete sich am Abend des 10. April in der Nähe der Khao Chi Chan Schule in Bang Saray.

Das Opfer, der 54-jährige Michal Boleslaw Melniczuk, erlitt eine schwere Stichverletzung im Brustbereich. Er wurde umgehend in das Queen Sirikit Naval Hospital gebracht, wo später bestätigt wurde, dass sich sein Zustand stabilisiert hat und keine Lebensgefahr mehr besteht.







Polizei, Bezirksbeamte und lokale Verwaltungseinheiten leiteten noch in derselben Nacht eine koordinierte Aktion ein und umstellten ein Wohnhaus in der Nähe des Tatorts. Nach längeren Verhandlungen stellte sich die 51-jährige Verdächtige, identifiziert als Jindaporn Field, freiwillig den Behörden.

Nach ersten Aussagen begann der Konflikt, als beide Parteien mit ihren Hunden unterwegs waren und es zu einer Auseinandersetzung kam, nachdem die Tiere aufeinandertrafen. Die Verdächtige gab an, die Situation habe sich zugespitzt, als das Opfer angeblich versucht habe, ihren älteren ausländischen Ehemann anzugreifen. Daraufhin habe sie aus Selbstverteidigung ein Messer eingesetzt, bevor sie nach Hause zurückkehrte.



Die Behörden führten die Verdächtige zur Rekonstruktion des Tathergangs an den Ort des Geschehens zurück, bevor sie zur weiteren rechtlichen Behandlung auf die Polizeiwache Sattahip gebracht wurde.

Die Polizei teilte mit, dass die Ermittlungen andauern, während weitere Beweise und Zeugenaussagen gesammelt werden, um den genauen Ablauf des Vorfalls zu klären.































