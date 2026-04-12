Extreme Hitze belastet Pattaya zu Songkran – Unwetterrisiko zur Wochenmitte

PATTAYA, Thailand – Intensive Sommerhitze wird Pattaya und weite Teile Thailands während der Songkran-Feiertage dominieren. Für den Zeitraum vom 11. bis 16. April werden anhaltend hohe Temperaturen erwartet, was Gesundheitswarnungen für Einwohner und Touristen ausgelöst hat.

In den oberen Landesteilen, einschließlich der Ostküste, werden tagsüber heiße bis sehr heiße Bedingungen erwartet. Dunstige Himmel entstehen durch hitzebedingte Tiefdruckverhältnisse. In Pattaya dürfte vor allem die Nachmittagssonne besonders intensiv sein, was bei längeren Aufenthalten im Freien während der Songkran-Feiern zu Problemen führen kann.







Die Behörden raten dazu, ausreichend zu trinken, direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden und Aktivitäten im Freien während der heißen Nachmittagsstunden einzuschränken – insbesondere in stark frequentierten Strand- und Festivalbereichen.

Während es zu Beginn der Periode in Pattaya überwiegend trocken bleibt, können sich lokal begrenzte Gewitter entwickeln. Diese bringen kurzzeitigen Starkregen, böige Winde und Blitzschlaggefahr mit sich.

Ab dem 16. bis 17. April wird eine Wetteränderung erwartet, wenn ein Hochdrucksystem aus China die Region beeinflusst. Dies könnte in Teilen Ostthailands, einschließlich Pattaya, sommerliche Stürme auslösen – mit starken Winden, Gewittern und vereinzelt sogar Hagel.



Auch die Luftqualität bleibt in Teilen Thailands ein Thema. In nördlichen und oberen Regionen überschreiten Staub- und Dunstwerte weiterhin sichere Grenzwerte, wenngleich Pattaya weniger stark betroffen ist als Binnenprovinzen.

Auf See bleiben die Bedingungen größtenteils ruhig, dennoch wird Bootsbetreibern geraten, bei aufziehenden Stürmen vorsichtig zu sein.

Angesichts der großen Besucherzahlen während Songkran fordern die Behörden Einheimische und Touristen gleichermaßen zur Vorsicht auf – nicht nur wegen der Feierlichkeiten, sondern auch aufgrund der Wetterbedingungen.































