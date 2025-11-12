Verzweifelter Mann in Pattaya von Fußgängerbrücke gerettet

PATTAYA, Thailand – Ein 50-jähriger Mann ist am Montagabend nur knapp einer Tragödie entgangen, nachdem er gedroht hatte, von einer Fußgängerbrücke im Zentrum Pattayas zu springen. Der Mann, der Berichten zufolge aus Verzweiflung und nach Alkoholkonsum handelte, wurde dank des schnellen Eingreifens von Polizei und Rettungskräften rechtzeitig gerettet.

Gegen 20:50 Uhr am 10. November erhielt Pol. Capt. Chaowalit Suwanmanee, stellvertretender Inspektor der Polizeistation Pattaya City, einen Notruf über einen versuchten Suizid an der Fußgängerbrücke in Central Pattaya. Polizeistreifen und Retter der Sawang Boriboon Foundation eilten sofort zum Einsatzort.

Vor Ort fanden die Beamten den Mann außerhalb des Geländers sitzend, mit baumelnden Beinen über der Fahrbahn. In seiner Nähe lagen zerbrochene Bierflaschen und ein Strohhut. Der sichtlich verzweifelte Mann reagierte zunächst weder auf Ansprache noch auf die Beruhigungsversuche der Einsatzkräfte. Nach mehreren angespannten Minuten entschieden sich die Beamten zum Handeln – ein Polizist packte den Mann blitzschnell und zog ihn über das Geländer in Sicherheit. Anschließend wurde er zur Untersuchung und psychologischen Betreuung in das Pattaya Bhatmakhun Hospital gebracht.







Plarich Mahapun, 48, Tunnelwart bei der Stadt Pattaya, berichtete, dass eine Gruppe ausländischer Touristen laut um Hilfe rief, als sie den Mann entdeckte. „Als ich nach oben schaute, sah ich ihn außerhalb der Absperrung sitzen“, sagte er. „Er sagte, er wolle springen und von einem Lastwagen überfahren werden, weil sein Leben vorbei sei und seine Familie ihn verlassen habe.“ Plarich alarmierte umgehend die Polizei, die rechtzeitig eingreifen konnte, um Schlimmeres zu verhindern.

Die Behörden erinnern Einwohner und Besucher daran, dass Menschen in seelischer Not jederzeit die 24-Stunden-Hotline der Stadt Pattaya unter 1337 kontaktieren können, um Unterstützung und Beratung zu erhalten.



































