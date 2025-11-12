Pattaya prüft Einbahnverkehr auf der Soi Buakhao zur Beendigung von Chaos und Staus

PATTAYA, Thailand – Anupong Phutthanavarat, Vorsitzender des Pattaya City Council Committee für Governance und öffentliche Ordnung, leitete ein Team zu einer „Knock Door“-Befragung auf der Soi Buakhao, um die Meinung von Anwohnern und Geschäftsinhabern zu einem möglichen Einbahnverkehrssystem einzuholen. Ziel ist es, die chronische Verkehrsüberlastung in diesem Bereich zu verringern. Das Team verteilte Fragebögen und informierte die Bevölkerung über den vorgeschlagenen Verkehrsplan.





Anupong erklärte, dass dieser Schritt auf positiven Erfahrungen mit früheren Einbahnverkehrsmaßnahmen auf der Soi Pattaya Second Road 11 (Honey Inn) und Soi 13 (Diana Inn) beruhe, wo Verkehrsfluss und Sicherheit deutlich verbessert wurden. Der Erfolg dieser Projekte habe das Komitee dazu veranlasst, ähnliche Maßnahmen auf der Soi Buakhao und den angrenzenden Straßen Richtung Pattaya Second und Third Roads zu prüfen.

Die Initiative entspricht der Politik von Bürgermeister Poramet Ngampichet, Verkehrsstaus durch nachhaltige, datenbasierte Lösungen zu bekämpfen und dabei die Meinung der Gemeinschaft zu berücksichtigen. Die Umfrage soll Bedenken der Anwohner erfassen und Vorschläge sammeln, bevor der endgültige Plan beschlossen wird.







Das Komitee wird die gesammelten Rückmeldungen in der kommenden Sitzung auswerten, um die geeignetste Vorgehensweise für die Einführung eines Einbahnverkehrssystems auf der Soi Buakhao zu bestimmen. Ziel ist es, langfristige Entlastung von Staus zu schaffen und die Verkehrssicherheit im Zentrum Pattayas zu verbessern.



































