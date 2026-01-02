Vermisstes pakistanisches Kind in der Neujahrsnacht in Pattaya gefunden

PATTAYA, Thailand – In der Neujahrsnacht wurde ein pakistanisches Kind in der Nähe des Eingangs zur Soi 1 am Pattaya Beach als von seiner Familie getrennt gemeldet.

Die Behörden bestätigten später, dass das Kind wohlbehalten aufgefunden und sicher mit seinen Eltern wiedervereint wurde. Verletzungen gab es keine, und das Kind konnte unversehrt nach Hause zurückkehren.

Beamte riefen Eltern und Touristen, die große öffentliche Veranstaltungen besuchen, dazu auf, besonders in stark frequentierten Bereichen ein wachsames Auge auf ihre Kinder zu haben, um deren Sicherheit zu gewährleisten und ähnliche Vorfälle zu vermeiden.



































