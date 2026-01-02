Fliegende Laternen erhellen Pattayas Neujahrshimmel – und legen Vollzugsdefizite offen

PATTAYA, Thailand – Trotz jährlicher Warnungen, Patrouillen und wiederholter Hinweise füllten fliegende Laternen während der Neujahrsfeiern erneut den Nachthimmel über Pattaya – nur um wenige Stunden später verstreut im Meer und entlang der Küste niederzugehen.

In diesem Jahr, so berichten viele Anwohner, sei die Zahl der Laternen deutlich höher gewesen als in den Vorjahren. Am Morgen danach zeigte sich das Ausmaß unübersehbar: Rahmen der Laternen und verbranntes Papier trieben im Wasser, wurden an den Strand gespült oder gelangten in marine Gebiete, die ohnehin bereits unter ökologischem Druck stehen.







Das Problem ist nicht neu. Die Stadt Pattaya und zuständige Behörden kündigen regelmäßig Maßnahmen an, die das Steigenlassen von Himmelslaternen aufgrund von Brandgefahr, Risiken für die Luftfahrt und Umweltbelastungen verbieten oder einschränken. Patrouillen werden eingesetzt, Warnungen ausgesprochen. Doch jedes Jahr scheint die Durchsetzung in dem Moment nachzulassen, in dem die Feierlichkeiten beginnen.

Laternen, die am Strand gestartet werden, verschwinden nicht einfach. Sie fallen herab – auf Dächer, ins Meer, auf Boote oder in empfindliche Küstenökosysteme. Was als kurzer Moment der Feier beginnt, endet oft als Müll, Gefahr oder Verschmutzung, die später von Reinigungskräften beseitigt werden muss, statt von vornherein verhindert zu werden.



Anwohner und langjährige Besucher stellen zunehmend infrage, wie eine derart sichtbare Aktivität in einer der am stärksten überwachten Tourismuszonen Thailands weiterhin unbehelligt stattfinden kann. Gerade am Pattaya Beach sind Stadtbeamte, Touristenpolizei und Sicherheitskräfte insbesondere an Silvester präsent. Dennoch werden Laternen offen und für alle sichtbar gestartet – meist ohne nennenswertes Eingreifen.

Das Problem macht eine bekannte Schwäche deutlich: Regeln existieren, doch es fehlt an konsequenter Durchsetzung.

Pattaya präsentiert sich als erstklassiges Strandreiseziel. Dieses Image beruht nicht nur auf Feuerwerk und Feststimmung, sondern auch auf einem verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen Flächen und der Meeresumwelt. Dass Laternenreste im Meer landen, untergräbt diese Botschaft und belastet unnötig Reinigungsteams und Umweltfreiwillige.





Mit Blick auf kommende Feste und tourismusstarke Nächte fordern Anwohner die zuständigen Stellen auf, über Ankündigungen und Patrouillen auf dem Papier hinauszugehen und sichtbare, wirksame Maßnahmen vor Ort umzusetzen – bevor aus Feierlichkeiten erneut Aufräumarbeiten werden.



































