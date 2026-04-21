Verlorener russischer Junge nach Songkran-Schreck in Pattaya sicher mit Eltern wiedervereint

PATTAYA, Thailand – Ein junger russischer Junge wurde nach einer kurzen Trennung während der Songkran-Wasserfeierlichkeiten am 18. April sicher mit seinen Eltern wiedervereint. Der Vorfall endete dank des schnellen Eingreifens örtlicher Einsatzkräfte ohne Schaden.

Berichten zufolge genoss das Kind die festliche Atmosphäre, als es in der Menschenmenge den Kontakt zu seinen Eltern verlor. Besorgte Passanten informierten umgehend städtische Ordnungskräfte, die schnell reagierten und sich um die Sicherheit des Jungen kümmerten.







Beamte der städtischen Ordnungsbehörde von Pattaya brachten den Jungen zunächst zur örtlichen Polizeistation, wo er vorübergehend betreut wurde, während nach seinen Eltern gesucht wurde. Später wurde er zur Polizeistation von Pattaya überstellt, wo die Koordination fortgesetzt wurde, bis seine Familie erfolgreich ausfindig gemacht werden konnte.

Die Behörden bestätigten, dass der Junge während des gesamten Vorfalls sicher war und keine Anzeichen von Verletzungen oder Stress zeigte. Nach der Identitätsüberprüfung wurde er noch am selben Tag wieder mit seinen Eltern vereint.

Der Vorfall fand positive Resonanz bei Augenzeugen und in sozialen Medien, wo das schnelle Handeln der Beamten sowie die gute Zusammenarbeit zwischen städtischen Mitarbeitern und Polizei während der geschäftigen Songkran-Zeit gelobt wurden.

Obwohl die Situation kurzfristig für Besorgnis sorgte, nahm sie ein sicheres und ruhiges Ende und unterstrich die Bedeutung von Wachsamkeit bei großen öffentlichen Veranstaltungen.

Die Behörden erinnerten Eltern und Erziehungsberechtigte daran, Kinder bei Großveranstaltungen besonders aufmerksam zu beaufsichtigen, insbesondere in stark frequentierten Touristengebieten mit dichtem Gedränge.

Der Fall endete positiv: Der Junge ist wieder sicher bei seiner Familie, was sowohl bei den Einsatzkräften als auch bei den helfenden Bürgern für Erleichterung sorgte.

















































