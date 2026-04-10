Van-Fahrer in Phuket nach schwerem Vorwurf im Zusammenhang mit ukrainischer Touristin festgenommen

PHUKET, Thailand – Die Polizei in Phuket hat einen 43-jährigen Van-Fahrer festgenommen, nachdem ihm ein schwerer sexueller Übergriff auf eine 20-jährige ukrainische Touristin vorgeworfen wurde.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall in den frühen Morgenstunden des 6. April 2026, nachdem die Touristin in Phuket Town von ihren Freunden getrennt war und keinen Internetzugang hatte. Sie soll einen Mann um Hilfe gebeten haben, um eine Internetverbindung herzustellen und ihre Gruppe zu kontaktieren.

Die Ermittler geben an, dass der Verdächtige die Situation ausgenutzt und die Frau anschließend mit seinem Fahrzeug mitgenommen habe. Später wurde sie im Bereich Kamala abgesetzt. Danach informierte sie ihre Freunde und erstattete Anzeige bei der Polizeistation Patong.

Die Frau wurde zur forensischen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Fall wurde an die Polizei von Phuket City übergeben, da sich der mutmaßliche Tatort in deren Zuständigkeitsbereich befindet. Die Ermittler werten derzeit Überwachungskameras aus, um die Fahrzeugbewegungen nachzuvollziehen.







Der Verdächtige, identifiziert als Sukun, wurde später in einem Billardclub in Ratsada festgenommen. Er soll die Beteiligung eingeräumt haben, behauptete jedoch, die Begegnung sei einvernehmlich gewesen. Ein Drogentest fiel positiv aus. Gegen ihn werden unter anderem wegen sexueller Gewalt und Drogenkonsums ermittelt. Die Behörden prüfen zudem mögliche frühere Fälle.































