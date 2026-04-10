Glühende Nachmittagshitze auf Pattaya Beach – Touristen genießen die Sonne

PATTAYA, Thailand – Eine heiße, sonnendurchflutete Nachmittagshitze hat Pattaya Beach fest im Griff, während zahlreiche Touristen bei klaren Bedingungen an den Strand strömen. Die Temperaturen steigen auf Mitte 30 Grad Celsius.

Der starke Sonnenschein und kaum vorhandene Wolken sorgen für typische Sommerbedingungen entlang der Küste. Viele Besucher nutzen die Gelegenheit zum Entspannen am Meer, trotz der intensiven Hitze. Leichte Meeresbrisen bringen nur geringe Abkühlung, während die UV-Werte den ganzen Nachmittag über hoch bleiben.

Meteorologen gehen davon aus, dass dieses heiße Wetter auch in den kommenden Tagen anhalten wird. Am Abend könnten sich aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit jedoch vereinzelt Gewitter bilden.

Besuchern wird geraten, ausreichend Wasser zu trinken, Sonnenschutz zu verwenden und längere Aufenthalte in der direkten Sonne während der Mittags- und Nachmittagsstunden zu vermeiden. Zudem sind in der Übergangszeit zum Monsun kurze, aber kräftige Regenschauer möglich.

Trotz der Hitze bleibt Pattaya Beach belebt, da viele Touristen das tropische Klima als Teil des typischen Sommererlebnisses der Stadt genießen.































